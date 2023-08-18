Парня с ножевым ранением в сердце спасли жамбылские врачи

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сложность такой травмы в том, что операция и ушивание раны проводятся на работающем сердце

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК

В Жамбылской области команда хирургов спасла жизнь 23-летнему мужчине с ножевым ранением грудной клетки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Даже при современных технологиях, квалифицированных врачах и оснащенных по последним требованиям реанимационных отделениях спасти пациента с ранениями сердца очень сложно.

При поступлении в Сарысускую центральную районную больницу врачи обнаружили у молодого человека колото-резатое ранение с интенсивным кровотечением. Нож задел наружную оболочку, левый желудочек сердца и корень левого легкого. За короткое время, а это 5-7 минут с момента ранения, пациент потерял больше половины крови и был без сознания, практически с нулевым давлением.

"За считанные минуты пациента взяли на операционный стол. Операция длилась 1 час 20 минут. Парню вскрыли грудную клетку, что позволило ушить рану левого желудочка сердца. Сложность такой травмы в том, что операция и ушивание раны проводятся на работающем сердце", – делятся медики. 

Операция, которую выполнили врачи-хирурги Кайрат Ажибеков, Ержан Досалиев и анестезиолог-реаниматолог Даурен Абдиров, прошла успешно. Угроза жизни пациента отступила, состояние больного стабилизировалось.

По словам заведующего хирургическим отделением районной больницы Кайрата Ажибекова, пациент "родился в рубашке", ведь чаще всего такие ранения сердца и легкого заканчиваются летальным исходом. Сложность заключается в скорости их выполнения, быстрой и слаженной работе бригады хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер.

"В данном случае пациента спас еще фактор времени, удалось оказать своевременное оперативное лечение со стороны команды медиков. Всё это случилось в половине третьего ночи, он был доставлен в приемный покой примерно через 5-7 минут и почти сразу же попал на операционный стол. За мою 36-летнюю работу в хирургии было несколько подобных случаев", – добавил Ажибеков.

#Жамбылская область #пациент #ножевое ранение #операция на сердце

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