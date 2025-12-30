В Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр на заседании Правительства подчеркнул важное значение Олимпийских игр в укреплении международного имиджа страны. Казахстанские спортсмены выходят на главные мировые спортивные арены, представляя не только себя и своих наставников, но и всю республику.

«Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта. В Казахстане принимаются комплексные меры по развитию спорта и создаются условия для качественной подготовки спортсменов. За 2023 – 2025 годы на эти цели из бюджета было выделено более 360 млрд тенге. Для развития зимних видов спорта наша страна обладает необходимой базовой инфраструктурой и благоприятными климатическими условиями», — отметил Олжас Бектенов.

Он отметил ключевую роль профильных спортивных федераций в развитии спорта и всесторонней подготовке спортсменов. Именно на их уровне формируются национальные команды, тренерские штабы и спортивный резерв, а также определяется долгосрочная стратегия развития конкретных видов спорта.

Значимым результатом подготовки спортивного резерва стало успешное выступление казахстанских спортсменов на юношеских Олимпийских играх 2024 года в городе Канвон.

«Этот успех необходимо усилить и преумножить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Мы уверены, что целеустремленность, дисциплина и командное единство наших спортсменов станет залогом достойного выступления. Пожелаем им честной борьбы, уверенности в своих силах и высоких результатов! Президент Национального Олимпийского Комитета Геннадий Головкин своим личным примером мотивирует наших спортсменов показать уверенность в собственных силах и нацеленность на максимальный результат. Вся страна гордится и болеет за каждого из наших спортсменов», — подчеркнул Бектенов.

Вместе с тем он подчеркнул, что до главного спортивного события осталось совсем немного времени. В этой связи все подготовительные мероприятия должны быть завершены в полном объеме.

По итогам заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам.

Министерству туризма и спорта совместно с Национальным Олимпийским Комитетом – обеспечить полную готовность национальной сборной.

- Вопросы формирования окончательных составов, логистики, экипировки, медицинского сопровождения, организационной поддержки необходимо урегулировать в кратчайший срок, без бюрократических задержек, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству иностранных дел поручено оказать полное содействие по дипломатическим каналам. Необходимо сделать акцент на эффективность использования бюджетных средств.

- Поддержка перспективных спортсменов должна быть адресной и прозрачной. За это несут персональную ответственность руководители министерства, федераций и подведомственных организаций. Также нужно вести работу по привлечению внебюджетных средств в развитие профессионального спорта, — отметил Премьер.

Министерству туризма и спорта совместно с Национальным паралимпийским комитетом – усилить работу по подготовке национальной команды к Зимним Паралимпийским играм.

- Участие паралимпийцев на крупнейших международных стартах имеет важное значение для воспитания силы духа, стойкости и продвижения ценностей инклюзивного общества, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству туризма и спорта совместно с Министерством культуры и информации обеспечить надлежащее информационное сопровождение, а также телевизионную трансляцию участия казахстанских спортсменов в Олимпийских играх.

По итогам игр необходимо представить детальный анализ результатов, с объективной оценкой достижений и конкретными предложениями по дальнейшему развитию олимпийских видов спорта.

Общий контроль и координация возложены на заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву.