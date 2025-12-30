«Времени мало»: Премьер дал поручения по подготовке сборной РК к Олимпиаде

Правительство,Олимпиада
150

В Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр на заседании Правительства подчеркнул важное значение Олимпийских игр в укреплении международного имиджа страны. Казахстанские спортсмены выходят на главные мировые спортивные арены, представляя не только себя и своих наставников, но и всю республику.

«Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта. В Казахстане принимаются комплексные меры по развитию спорта и создаются условия для качественной подготовки спортсменов. За 2023 – 2025 годы на эти цели из бюджета было выделено более 360 млрд тенге. Для развития зимних видов спорта наша страна обладает необходимой базовой инфраструктурой и благоприятными климатическими условиями», — отметил Олжас Бектенов.

Он отметил ключевую роль профильных спортивных федераций в развитии спорта и всесторонней подготовке спортсменов. Именно на их уровне формируются национальные команды, тренерские штабы и спортивный резерв, а также определяется долгосрочная стратегия развития конкретных видов спорта.

Значимым результатом подготовки спортивного резерва стало успешное выступление казахстанских спортсменов на юношеских Олимпийских играх 2024 года в городе Канвон.

«Этот успех необходимо усилить и преумножить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Мы уверены, что целеустремленность, дисциплина и командное единство наших спортсменов станет залогом достойного выступления. Пожелаем им честной борьбы, уверенности в своих силах и высоких результатов! Президент Национального Олимпийского Комитета Геннадий Головкин своим личным примером мотивирует наших спортсменов показать уверенность в собственных силах и нацеленность на максимальный результат. Вся страна гордится и болеет за каждого из наших спортсменов», — подчеркнул Бектенов.

Вместе с тем он подчеркнул, что до главного спортивного события осталось совсем немного времени. В этой связи все подготовительные мероприятия должны быть завершены в полном объеме.

По итогам заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам.

Министерству туризма и спорта совместно с Национальным Олимпийским Комитетом – обеспечить полную готовность национальной сборной.

- Вопросы формирования окончательных составов, логистики, экипировки, медицинского сопровождения, организационной поддержки необходимо урегулировать в кратчайший срок, без бюрократических задержек, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству иностранных дел поручено оказать полное содействие по дипломатическим каналам. Необходимо сделать акцент на эффективность использования бюджетных средств.

- Поддержка перспективных спортсменов должна быть адресной и прозрачной. За это несут персональную ответственность руководители министерства, федераций и подведомственных организаций. Также нужно вести работу по привлечению внебюджетных средств в развитие профессионального спорта, — отметил Премьер.

Министерству туризма и спорта совместно с Национальным паралимпийским комитетом  – усилить работу по подготовке национальной команды к Зимним Паралимпийским играм.

- Участие паралимпийцев на крупнейших международных стартах имеет важное значение для воспитания силы духа, стойкости и продвижения ценностей инклюзивного общества, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству туризма и спорта совместно с Министерством культуры и информации обеспечить надлежащее информационное сопровождение, а также телевизионную трансляцию участия казахстанских спортсменов в Олимпийских играх.

По итогам игр необходимо представить детальный анализ результатов, с объективной оценкой достижений и конкретными предложениями по дальнейшему развитию олимпийских видов спорта.

Общий контроль и координация возложены на заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву.

#олимпиада #Бектенов #поручения #сборная

Популярное

Все
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Снегопад из детских желаний
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Последний турнир в уходящем году
Дед Мороз пришел и к ветерану
Мелодии судьбы
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
Сто шагов к чистоте
Его звали Қожа
В сердцах поколений
Реконструкция аэропорта завершена
Не просто дружба, а единство
Там, где живет забота
И рампы негасимый свет...
Когда служба – общее дело
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Вторая жизнь пластика
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Лист ожидания – шанс на спасение
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Зимняя Олимпиада - 2026: презентована экипировка национальн…
Казахстанцы выступят в 10 дисциплинах на Зимней Олимпиаде -…
Одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
Трехсторонняя комиссия усилит профилактику трудовых рисков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]