Временно нетрудоустроенные молодые казахстанцы смогут получить гранты на соцпроекты

Для этого нужно принять участие в проекте «Zhas Рroject», который в этом году будет реализован в 20 регионах страны, передает Kazpravda.kz

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Как пояснил председатель комитета по делам молодёжи и семьи Минкультуры Кайрат Камбаров, молодёжь категории NEET — это молодые люди, находящиеся вне сферы занятости и образования, которые временно не работают, не обучаются в организациях образования или не проходят профессиональную подготовку, переподготовку.

— Они смогут принять участие в проекте «Zhas Рroject», который в этом году будет реализован в 20 регионах страны. Социальные проекты, направленные на решение проблем граждан в возрасте от 18 до 35 лет, предусматривают предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму до 1 млн тенге, — отметил спикер.

По его словам, участники проекта должны соответствовать нескольким критериям. Во-первых, быть гражданами РК в возрасте от 18 до 35 лет. Претенденты должны быть постоянно или временно зарегистрированы на территории региона на момент подачи заявки. При этом заявитель должен быть в статусе временно неустроенной молодежи.

— Проект должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества и должен быть реализован в срок не более 4 месяцев. В рамках конкурса не поддерживаются проекты, противоречащие законодательству РК, и направленные в том числе на коммерческую деятельность, предусматривающую оказание платных услуг/продажу товаров в течение реализации проекта; проекты, предусматривающие какие-либо виды строительных работ или работ по реконструкции/реставрации зданий; проекты, предусматривающие покупку/аренду оборудования для местных государственных органов, прочих государственных учреждений или неправительственных организаций, а также проекты, предусматривающие приобретение/аренду земельных участков, покупку/аренду жилья, покупку автотранспорта, покупку сельскохозяйственных животных, – сказал спикер.

В течение периода реализации малых грантов будет обеспечена организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодёжи с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по продвижению и развитию социальных проектов.

В 2022 году данный проект был реализован в пилотном режиме в 6 регионах, в которых малые гранты получили 250 человек.