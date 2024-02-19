Временно нетрудоустроенные молодые казахстанцы смогут получить гранты на соцпроекты

Культура и общество
123
Гульмира Кунапия
корреспондент

Для этого нужно принять участие в проекте «Zhas Рroject», который в этом году будет реализован в 20 регионах страны, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснил председатель комитета по делам молодёжи и семьи Минкультуры Кайрат Камбаров, молодёжь категории NEET —  это молодые люди, находящиеся вне сферы занятости и образования, которые временно не работают, не обучаются в организациях образования или не проходят профессиональную подготовку, переподготовку.

— Они смогут принять участие в проекте «Zhas Рroject», который в этом году будет реализован в 20 регионах страны. Социальные проекты, направленные на решение проблем граждан в возрасте от 18 до 35 лет, предусматривают предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму до 1 млн тенге, — отметил спикер. 

По его словам, участники проекта должны соответствовать нескольким критериям. Во-первых, быть гражданами РК в возрасте от 18 до 35 лет. Претенденты должны быть постоянно или временно зарегистрированы на территории региона на момент подачи заявки. При этом заявитель должен быть в статусе временно неустроенной молодежи. 

—  Проект должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества и должен быть реализован в срок не более 4 месяцев. В рамках конкурса не поддерживаются проекты, противоречащие законодательству РК, и направленные в том числе на коммерческую деятельность, предусматривающую оказание платных услуг/продажу товаров в течение реализации проекта; проекты, предусматривающие какие-либо виды строительных работ или работ по реконструкции/реставрации зданий; проекты, предусматривающие покупку/аренду оборудования для местных государственных органов, прочих государственных учреждений или неправительственных организаций, а также проекты, предусматривающие приобретение/аренду земельных участков, покупку/аренду жилья, покупку автотранспорта, покупку сельскохозяйственных животных, – сказал спикер. 

В течение периода реализации малых грантов будет обеспечена организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодёжи с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по продвижению и развитию социальных проектов.

В 2022 году данный проект был реализован в пилотном режиме в 6 регионах, в которых малые гранты получили 250 человек.

#регионы #Минкультуры #молодежь #гранты #соцпроекты

Популярное

Все
Какого цвета «честный» мед?
Не надо бояться психолога
Кто говорит? Вор!
Флирт за три миллиона
Кузница будущих атомщиков
Дети в рабстве
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
Жилье для сельских врачей
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
Не «кошмарить», а контролировать
Вагончик тронулся...
Феномен политического деятеля
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
Пока совсем не excelent
Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике
Необходимы совместные усилия
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Казахстан глазами американца в начале XX века
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Курсы подготовки к семейной жизни могут ввести в Казахстане
Всемирные игры кочевников: табло обратного отсчета торжеств…
Димаш Кудайберген стал послом доброй воли ООН
Онлайн-портал «Культура» на семи языках запустят в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]