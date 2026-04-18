Временный запрет на вывоз нефтепродуктов: в Минэнерго разъяснили ситуацию

В ведомстве обратились к казахстанцам с официальным заявлением 

В Министерстве энергетики планируется продление временного запрета на вывоз с территории  Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно проекту приказа, с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов.

Также предусматривается, что с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года будет продлен дополнительный запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лёгких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

Принятые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

