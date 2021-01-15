Время работы кафе и ресторанов изменили в Нур-Султане. Это следует из постановления об усилении ограничительных и карантинных мер в столице, которое подписала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает Kazpravda.kz.
Согласно постановлению, в Нур-Султане необходимо обеспечить организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), вне зависимости от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы: в будние и выходные дни – с 07:00 часов до 20:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного в настоящем постановлении.
Также поручено обеспечить работу на доставку еды и в формате авто-экпресс в штатном режиме.
При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.
При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер должен быть вынесен запрет на работу.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Согласно постановлению, в Нур-Султане необходимо обеспечить организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), вне зависимости от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы: в будние и выходные дни – с 07:00 часов до 20:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного в настоящем постановлении.
Также поручено обеспечить работу на доставку еды и в формате авто-экпресс в штатном режиме.
При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.
При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер должен быть вынесен запрет на работу.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.