Время требует выработки новых подходов в обеспечении безопасности в Центральной Азии – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым выработать качественно новые подходы в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.

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Об этом он заявил в видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России, проходящей в пятницу в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В целом считаю, что на данном этапе отдельных мер по расширению обмена информацией и повышению координации в сфере обеспечения региональной безопасности уже недостаточно. Время требует формирования качественно новых интегрированных подходов. Уверен, данная встреча заложит для этого хорошую основу», – сказал глава государства.

Токаев подчеркнул, что в современных реалиях важнейшей задачей для региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ.

«Данный вопрос мы предметно обсуждали с коллегами в октябре 2022 года на первой встрече глав государств в формате «Центральная Азия – Россия», прошедшей в Астане. Безопасность была определена одним из ключевых направлений нашего взаимодействия, что предполагает эффективное прогнозирование угроз и оперативную выработку превентивных мер для их предупреждения на ранней стадии», – отметил президент Казахстана.

По его мнению, механизм встреч секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России будет содействовать формированию конкретных подходов и решений в этом направлении.

«Важно выработать действенный механизм реагирования на попытки дестабилизация ситуации в регионе с применением гибридных методов и информационных технологий», – добавил казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев считает, что особое внимание следует уделить борьбе с наркобизнесом, который тесно переплетен с международными террористическими группировками, транснациональной организованной преступностью, религиозными радикалами.

«Определяющую роль здесь должны сыграть такие региональные структуры, как Центрально-Азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Потенциал этого центра далеко не раскрыт. Указанные риски региональной безопасности неразрывно связаны с ситуацией в Афганистане. Соответствующие шаги для улучшения социально-экономического положения в этой стране могут быть реализованы в рамках деятельности регионального хаба ООН, создаваемого в Алматы», – сказал президент.