Все на борьбу с барымтой

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Асет Калымов

По инициативе правоохранительных органов в Алматинской области стартовал проект «Стоп кражам скота».

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Ужесточение наказания за скотокрадство, введенное в Уголовный кодекс республики несколько лет назад, должно было значительно сократить этот нелегальный промысел. Однако, как показывает оперативная сводка департамента полиции Алматинской области, в регионе продолжают выявлять новые факты кражи животных.

Согласно статистике правоохранительных органов, за последние три года зарегистрировано около 900 (!) случаев скотокрадства. Ущерб, причиненный барымтачами фермерам-животноводам, а также владельцам личных подсобных хозяйств, составил 323 млн тенге. При этом хозяевам вернули лишь третью часть похищенного. Только с начала нынешнего года в области уже зафиксировано 24 факта кражи скота, из которых 11 не раскрыто.

Как сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций представители областной прокуратуры Бахытбек Карымсаков и Мергалым Смагулов, а также старший оперуполномоченный управления криминальной полиции подполковник Акылбек Утелов, с целью предот­вращения и противодействия данному виду преступлений запущен проект «Стоп кражам скота».

Предусмотрен широкий спектр мероприятий, направленных на борьбу с барымтой. В частности, планируется установить контроль над оборотом сельхозживотных, наладить взаимодействие между государственными органами и общественными объединениями, акиматами сельских округов и департаментом по защите прав потребителей.

В рамках проекта запланировано проведение обучающих семинаров для животноводов, пропаганда применения фермерами современных технологий – видеонаблюдения и средств идентификации скота. На специальный учет возьмут количество поголовья, будет усилена ответственность владельцев крестьянских и личных подсобных хозяйств за достоверность предоставленных властям данных.

Стражи порядка рекомендуют сельчанам не оставлять скот без присмотра в местах вольного выпаса, где чаще всего и орудуют воры, причем угоняют безнадзорных животных целыми стадами. Необходимо проводить идентификацию поголовья – ставить тавро, использовать бирки, что в дальнейшем поможет в поиске похищенного или утерянного имущества. Немаловажное значение имеет и своевременность обращения граждан в полицию, облегчающее поимку преступников по горячим следам.

Спикеры призвали жителей области принять активное участие в борьбе с барымтой, которая, как показывает практика, не сбавляет обороты, а продолжает процветать. В свою очередь инициаторы проекта проведут инспекционные рейды по выявлению и пресечению случаев скотокрадства во всех сельских округах области.

#закон #брифинг #скот #скотокрадство #кражи

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