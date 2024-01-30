Все начинается с детства

В ходе недавно прошедшей коллегии Министерства внутренних дел Глава государства в очередной раз обратил внимание на необходимость организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Особенно актуальна проблема вовлеченности подростков в наркоманию и распространение наркотиков.

– Сейчас мы имеем дело со своеобразной молодежной субкультурой, тесно связанной с виртуальным пространством и дистанционным общением. Этим обстоятельством и пользуются хозяева интернет-магазинов по продаже наркотических средств, – констатировал на брифинге замес­титель начальника департамента по противодействию наркопрес­тупности МВД Бахытжан Амирханов.

Только за текущий месяц за распространение синтетических наркотиков к ответственности привлечены четверо несовершеннолетних. Как сообщил спикер, буквально на днях при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актобе задержан ученик 9-го класса, у которого в ходе обыска обнаружены свертки с веществом в количестве 48 штук.

Но самое печальное, что многие малолетние правонарушители не осознают всей тяжести своих деяний. А ведь наказание за это серьезное: за сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с 14-летнего возраста, и тюремный срок может достигать до 10 лет лишения свободы.

Такие дела, как правило, имеют общественный резонанс со стороны родителей, родственников и правозащитников. Однако в МВД подчеркивают, что лица, занимаю­щиеся распространением наркотиков, умышленно и сознательно идут на совершение тяжких и особо тяжких преступлений с целью получения легких денег.

– Многие, кто встал на опасный путь торговли наркотиками, в какой-то момент все же понимают, что сделали неправильный выбор, и хотят выйти из этого бизнеса, но оказывается, что одного желания недостаточно, – отметил Бахытжан Амирханов.

Министерство внутренних дел совместно с волонтерами, блогерами и спортсменами проводит различные профилактические мероприятия. Но зачастую правоохранители имеют дело с уже негативными последствиями, наступившими ввиду социальных факторов, а также из-за равнодушия и невнимательности взрослых к своим детям. Поэтому родителям и учителям важно прививать подрастающему поколению нравственные и моральные ценности, основы культуры и правовой грамотности.