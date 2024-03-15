Всем миром

В основном проводятся различные акции к государственным, национальным и религиозным праздникам, но бывают случаи, когда дело не терпит отлагательств и рука помощи нужна как никогда в кратчайшие сроки.

В прошлом году филиал РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов РК в Жамбылской области» провел в центре реабилитации и адаптации инвалидов региона праздничное мероприятие, посвященное Наурызу. Им же был поддержан детский конкурс красоты и таланта «Принц и принцесса Тараза-2023».

– Мы стараемся уделять благо­творительности больше внимания. В прошлом году нами оказана помощь нуждающимся на сумму 9 миллионов тенге. Хочется отметить вклад каждого члена организации, но особенно председателя Совета матерей нашего объединения Айши Карахметоглы, которая лично сделала подарки сиротам в Международный день защиты детей, а в Международный день пожилых людей поздравления и подарки от нее принимали представители старшего поколения, – говорит председатель филиала РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов РК в Жамбылской области» Сартиф Алиев.

Большую работу проводит и Ассоциация дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа». Так, во время благо­творительной акции к Дню благодарности дан благотворительный обед на 250 человек, вручены подарочные сертификаты многодетным и малообес­печенным семь­ям Кордайского района, а также продуктовые корзины 30 семьям сел Кордай, Карасай, Каракемир, Аухатты, Булар Батыр, Сортобе, Масанчи и Карасу. В этот же день пакеты с продуктами и моющими средствами вручили многодетным матерям села Жалпактобе Жамбылского района.

– Кроме того, нами традицион­но проводятся мероприятия, посвященные другим важным датам. Так, по случаю вывода войск из Афганистана представители этнокультурного объединения совместно с акимом села Сортобе поздравили воинов-интернационалистов. С Днем Победы поздравили тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев» и участников локальных конфликтов. Широко отметили 145-летие переселения дунган в Казахстан, а также День Республики Казахстан, – сказала председатель ассоциации дунганских центров Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо.

По ее словам, ежегодно в месяц Рамазан ассоциацией оказывается благотворительная помощь малоимущим семьям. В селе Карасай одной многодетной семье подарили стиральную машину, еще нескольким семьям помогли продуктами и одеждой. На праздник Курбан айт было роздано мясо 123 многодетным и малообеспеченным семьям сел Карасу, Отеген, Байтерек, Аухатты, Булар Батыр, Сортобе, Масанчи и Кунбатыс. Во время акции «Дорога в школу» помощь оказана 70 детям.

Также молодежь и предприниматели объединения поддержали пострадавших жителей Экибастуза. Кроме того, был организован сбор гуманитарной помощи народу Турции после разрушительного землетрясения в 2023 году.

Координатором оказываемой жамбылцами гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии выступил турецкий этнокультурный центр «Ахыска». Тогда из региона было отправлено 84 млн 400 тыс. тенге финансовых средств, 24 грузовика с 480 тыс. тоннами продовольственных товаров и средств первой необходимости.

Кроме того, в преддверии Дня благодарности этнокультурное объединение провело мероприятие «Сила – в единстве», в рамках которого был организован благо­творительный обед на 500 человек.

– В рамках проведения респуб­ликанской акции «Дорога в школу» мы организовали благотворительное мероприятие – более 50 детей получили в подарок рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, школьную форму и спортивные костюмы. Кроме того, родителям детей оказана и финансовая помощь, – добавил председатель турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Махмутжон Давришев.

Традиционными для местных турок стали и новогодние праздники. В прошлом году этнокультурное объединение провело новогодний вечер для 96 воспитанников областного центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 50 городских детей с ограниченными возможностями.

Что касается татаро-башкирского этнокультурного центра «Айнуры», то в прошлом году им было роздано 100 подарков детям из малоимущих и многодетных семей. Во время благотворительной акции на Курбан айт многодетным и малоимущим семьям, а также семьям с инвалидами переданы продовольственные корзины.

– Мы помогаем по мере своих возможностей. Пусть это и небольшие суммы, но зато все делается от души. К примеру, в прошлом году в Международный день защиты детей мы провели благотворительную акцию в Центре оказания специальных социальных услуг № 4. В преддверии Дня знаний стараемся ежегодно принимать участие в республиканской акции «Дорога в школу», – сказал председатель русской общины «Радонеж» Жамбылской области Владимир Сорокин.

По информации руководителя отдела по реализации проектов и работе со структурами АНК КГУ «Қоғамдық келісім» Акку Каратаевой, хорошо проявили себя узбекское, уйгурское, карачаево-балкарское и таджикское этнокультурные объединения. Всего в области действует 31 этнокультурное объединение. И каждое из них старается по возможности охватить как можно больше тех, кому остро необходима поддержка.

– Этнокультурные объединения области осуществляют благотворительную деятельность в рамках масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия». Ими на регулярной основе проводятся акции «Қоржын», «Спасибо за Победу», «Тепло сердца», «Бар жақсымыз балаларға», «Қамқор», «Дорога в школу» и другие. К примеру, в ходе реализации регионального проекта «Асарлатып үй салу» предприниматели района Т. Рыс­кулова сделали двухкомнатную пристройку к дому, провели элект­ричество и установили окна. Этот добрый жест обошелся им в 2 миллиона 650 тысяч тенге, – сообщила Акку Каратаева.

По ее словам, всего за прошлый год этнокультурными объединениями региона и меценатами была оказана помощь порядка 37 100 жамбылцам на общую сумму примерно 457 млн 850 тыс. тенге.

– Важно, чтобы помощь была своевременной, поэтому мы стараемся держать руку на пульсе и быть в курсе того, что происходит в области и стране. При этом, конечно же, хочется, чтобы было как можно меньше тех, кому требуется поддержка, чтобы все жили счастливо и благополучно, не нуждаясь в чьей-то помощи, – заключила председатель ассоциации дунганских центров Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо.