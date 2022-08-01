Всемирный Банк подготовит доклад о состоянии госфинансов Казахстана

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин провел онлайн-встречу с представителями Всемирного Банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

В ходе встречи обсуждались вопросы проведения Обзора государственных финансов.

Команда ВБ провела первичные исследования и презентовала предварительные итоги проведенной работы. Международные эксперты представили выводы, проблемы и дальнейшие шаги фискальных и институциональных основ эффективности государственного сектора.

Кроме того, были определены направления дальнейшего сотрудничества, а также обсуждены планы и сроки по совместной проработке документа.