Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Этот день был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года "Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций" с целью почтить гуманитарный персонал и сотрудников ООН, которые отдали свои жизни при исполнении долга, и тех, кто работал для продвижения гуманитарного дела.
Дата была выбрана в память о погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В результате теракта тогда погибли 22 человека, в том числе специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке бразильский дипломат Сержиу Виейра ди Меллу (Sergio Vieira de Mello).
Согласно статистике нападений на гуманитарных работников по всему миру (AWSD), в 2022 году они затронули 444 человек. 116 человек были убиты, из числа сотрудников ООН нападению подверглись 76 человек. В 2023 году нападения уже коснулись 185 человек, 62 человека были убиты, из числа сотрудников ООН нападению подвергся 41 человек.
Согласно Глобальному гуманитарному обзору (2023), в настоящее время каждый 23-й человек в мире нуждается в гуманитарной помощи: рекордные 339 миллионов человек, что значительно больше, чем 274 миллиона человек в начале 2022 года. ООН и партнерские организации оказывают помощь 230 миллионам наиболее нуждающихся в 68 странах, для чего потребуется 51,5 миллиарда долларов.
В Восточной и Южной Африке проживает наибольшее количество нуждающихся (76,8 миллиона человек). Демократическая Республика Конго имеет самый большой запрос: в 2023 году потребуется 2,3 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2022 году.
Потребности Гаити увеличились до 715 миллионов долларов. В Мозамбике число нуждающихся увеличилось на треть. В Афганистане наблюдается общее увеличение числа нуждающихся, которое составляет 28,3 миллиона человек. Ежемесячно в Йемене гуманитарную помощь получают в среднем 10,6 миллиона человек. В Гондурасе 31% населения нуждается в гуманитарной помощи. В Мьянме меры по спасению людей в пострадавших от конфликта районах охватят 4,5 миллиона человек.