Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Этот день был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года "Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций" с целью почтить гуманитарный персонал и сотрудников ООН, которые отдали свои жизни при исполнении долга, и тех, кто работал для продвижения гуманитарного дела.

Дата была выбрана в память о погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В результате теракта тогда погибли 22 человека, в том числе специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке бразильский дипломат Сержиу Виейра ди Меллу (Sergio Vieira de Mello).

Согласно статистике нападений на гуманитарных работников по всему миру (AWSD), в 2022 году они затронули 444 человек. 116 человек были убиты, из числа сотрудников ООН нападению подверглись 76 человек. В 2023 году нападения уже коснулись 185 человек, 62 человека были убиты, из числа сотрудников ООН нападению подвергся 41 человек.

Согласно Глобальному гуманитарному обзору (2023), в настоящее время каждый 23-й человек в мире нуждается в гуманитарной помощи: рекордные 339 миллионов человек, что значительно больше, чем 274 миллиона человек в начале 2022 года. ООН и партнерские организации оказывают помощь 230 миллионам наиболее нуждающихся в 68 странах, для чего потребуется 51,5 миллиарда долларов.

В Восточной и Южной Африке проживает наибольшее количество нуждающихся (76,8 миллиона человек). Демократическая Республика Конго имеет самый большой запрос: в 2023 году потребуется 2,3 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2022 году.

Потребности Гаити увеличились до 715 миллионов долларов. В Мозамбике число нуждающихся увеличилось на треть. В Афганистане наблюдается общее увеличение числа нуждающихся, которое составляет 28,3 миллиона человек. Ежемесячно в Йемене гуманитарную помощь получают в среднем 10,6 миллиона человек. В Гондурасе 31% населения нуждается в гуманитарной помощи. В Мьянме меры по спасению людей в пострадавших от конфликта районах охватят 4,5 миллиона человек.