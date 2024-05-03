Всепобеждающая сила любви

Две разные романтичес­кие истории о молодых влюбленных, готовых совершать героические поступки ради своей второй половинки. Главные герои искренне верят в силу светлых чувств, которая поможет им легко справиться с любыми испытаниями.

Так удачно выбранный литературный материал на тему традиционных общественных стереотипов о браке и семейных ценностях позволяет реализовать самые смелые режиссерские фантазии.

Два берега

В психологической драме о роковых страстях «Махаббат жағалауы» раскрываются причины, по которым люди попадают в любовный треугольник. Душераздирающая пьеса известного кыргызского драматурга Мара Байджиева «Дуэль» в постановке заслуженного деятеля РК Асхата Маемирова нашла живой отклик на разных сценических площадках, в том числе и в европейских странах. На казахский язык произведение перевел Кужыргали Толеушов.

– В спектакле четко прослеживается конфликт мечтателей и реалистов, показаны абъюзивные отношения между мужчиной и женщиной. Ключевым моментом становится выбор, который встает перед хрупкой и беззащитной Нази. Сюжетная линия разворачивается вокруг главной героини и противостояния морского офицера Азиза, получившего смертельную дозу радиации при спасении пассажирского теплохода, и торгаша Искандера, – рассказывает режиссер Асхат Маемиров.

На особенности местного быта указывают декорации, костюмы и лаконичная сценография, большую часть разделенного пополам сценического пространства занимают лодка, гамак и кровать в больничной палате.

Яркие сценические образы воплотили два состава актеров – Майра Маргуланкызы и Аружан Багзат, Динислам Нурмаганбетов и Алишер Исмаилов, Оразалы Игилик и Мухамедсаид Багашаров. Благодаря выразительной актерской игре в каждой сцене раскрывались эмоциональная близость, отчужденность, внут­реннее одиночество и другие психологические зарисовки трех персонажей.

– На мой взгляд, Нази долгое время пребывает в плену собственных иллюзий, пока не встречает человека, которому за короткое время удается изменить ее мировоззрение. С ней происходит внутренняя трансформация, она сразу меняется в лучшую сторону. Если раньше ей было привычно «плыть по течению», то теперь девушка решает все взять в свои руки и начать новую жизнь с чистого листа. Она узнает об обмане, решает разорвать абъюзивные отношения и следовать за своей мечтой. Эта тема как никогда актуальна, поскольку сегодня в обществе широко обсуждается тема домашнего насилия, жерт­венности и ущемления прав женщин, – говорит актриса Аружан Багзат.

Актеры заставили публику поразмышлять над тем, как сохранить гармоничные отношения, сберечь любовь и обойтись без недопонимания, внутренних конфликтов и противоречий.

– Это наш первый спектакль в жанре психологической драмы. Мой герой Ескендир – антогонист, во многом эгоистичный и противоречивый персонаж. Думаю, он стал таким по стечению обстоятельств, поскольку у него было тяжелое детство. Основная сложность заключалась в том, что на первый план в этой постановке выходит актерская игра, поэтому просто невозможно скрыться за танцами, песнями и музыкой. Это довольно полезный опыт, – подытожил актер Мухамедсаид Багашаров.

Счастье не купишь за деньги

Совсем другое настроение зрители смогут уловить после просмотра комедии. Если первая новинка репертуара – спектакль в жанре психологической драмы «Махаббат жағалауы» – призвана донести до публики мысль о том, что перемены в личной жизни способны принести боль и страдания, то в комедии «Shock қыздар», напротив, интригует хэппи-энд сразу с несколькими оригинальными предложениями руки и сердца, предшествующими прочей свадебной неразберихе.

За постановку знаменитой пьесы американского драматурга Кена Людвига взялся режиссер Ерназар Жанатилек. Удачные актерские находки, изящные костюмы и декорации в ярких тонах создали праздничное действо. Эксцентричная комедия, созданная в голливудской стилистике, уже много лет не сходит с театральных подмостков в разных странах мира. Комедия с быстрыми переодеваниями, полная веселых перипетий, музыки и сюрпризов сразу пришлась по вкусу зрителям.

В круговороте смены ролей, хитро­умных интриг и романтичес­ких перипетий зрители лишний раз убеждаются, что искренние чувства не приемлют социальных дистанций, запретов и ограничений. Сюжет спектакля закручен довольно лихо, в нем на каждом шагу происходят гендерные перевоплощения. Странствую­щие актеры Лео и Джек решают выдать себя за племянниц престарелой дамы, чтобы получить наследство. Впереди героев-авантюристов ожидают увлекательные прик­лючения, забавные ситуации и невероятные перевоплощения.

Роли «племянниц» богатой тетушки – Максин и Стефани – исполнили лауреат молодежной премии «Дарын» Асылхан Толепов и Акедил Имангали. Очаровательные женские образы элегантной и грациозной Мэг и кокетливой Одри создали Арелана Амангельдиева и Жанель Есенгельдина. Ернар Мухамбет, Айдана Жетешова, Максат Кабдеш и Магжан Омар своими яркими репликами, меняющимися интонациями в голосе и неподра­жаемой мимикой придали новые черты персонажам предприимчивого пастора Дункана, экцент­ричной пожилой миллионерши Флоренс Снайдер, хитрого, расчетливого доктора Майерса и его забавного сына Буча.

По словам артистов, комедия положений – непростой жанр, требующий серьезного подхода и полной самоотдачи. Как правило, курьезы возникают из-за неведения и глупости людей. В целом получилась динамичная постановка, где нет долгих философских размышлений. Однако на сцене разыгрываются просто нешуточные шекспировские страсти. Искрометности, динамики, драйва добавляли и танцевальные номера.

– Эта история учит нас тому, что любовь способна преодолеть любые преграды, ведь счастье не купишь за деньги. В комедии важно не просто рассмешить, но и удержать зрительское внимание. Несмотря на алчность, главные герои Лео и Джек сумели сохранить в себе нравственную чистоту. Данный литературный материал близок нам своей молодежной энергией и правдивостью, – заключил режиссер Ерназар Жанатилек.