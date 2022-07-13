Всей семьей в волшебный мир сказки

Под занавес 163-го театрального сезона Уральский драматический театр им. А. Н. Островского порадовал очередной большой премьерой.

Впервые спектакль «Конек-Горбунок» по мотивам одно­именной сказки в стихах Петра Ершова был показан вечером и предназначался для семейного просмотра.

Воплотить масштабную идею главный режиссер театра Оксана Малуша доверила молодому коллеге по цеху Руслану Джумахметову. И не прогадала. Так, спектакль получился захватывающим богатством и разнообразием продуманных до мелочей декораций и ярких костюмов. Чего стоят блистающие жар-птицы, убранство шатра Царь-девицы, оживающая Рыба-кит и морские волны, бегущие по зрительскому залу! Отдельные овации – образу главного героя сказки: добрый и верный Конек-Горбунок может одними своими длинными ушами показать всю палитру переживаний…

Как признался режиссер, он впервые работает с таким количеством артистов. В спектакле задействованы 20 человек, среди них немало тех, кто играет двух персонажей. Атмосферу сельских будней, рыночной площади, придворной жизни передает массовка. Но и здесь у всех своя роль, каждый актер – значимая часть сценического действия.

Спектакль поставлен в жанре музыкального сказа – о том, как крестьянский сын Иван, прозываясь дураком, станет истинным Царем. И конечно, первоосновой постановки стала музыка.

– Если бы не авторская музыка, постановка была бы, наверное, другой, менее эффектной, – признается Руслан Джумахметов. – Когда год назад мы обговаривали эту идею с композитором, главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра акима Западно-Казахстанской области Никитой Говоровым, то думали, что будет пять-шесть песенок, какие-то лейтмотивчики. А получилось порядка 15 отдельных музыкальных тем. Звучит каждая сцена, все в ритме. Это очень важно – иметь такого соавтора, который готов воплощать твои задумки – сложные, смелые, иногда нестандартные.

Звуковая картина, передающая ветер, шум моря, гром, гомон базарной суеты, создает эмоциональный фон спектак­ля – веселый, размеренный, мес­тами напряженный. Многие новшества постановки режиссер узнал на занятиях в творческих мастерских Москвы и Ташкента, куда был направлен от Союза театральных деятелей Казахстана на стажировку. Например, ритм, стук, хлопки взяты за основу у московского режиссера, композитора Владимира Панкова.

– «Конек-Горбунок» – великое произведение. Его не раз экранизировали, мультиплицировали, по нему поставлено немало знаменитых спектаклей. Поэтому был страх, что будет сравнение. Когда сложилось свое видение, страх отошел. Хотелось сделать спектакль не только для малышей, чтобы он заинтересовал детей постарше, впечатлил взрослого зрителя. На худсовете, когда с артистами приступили к первой читке, все воодушевились замыс­лом, – рассказывает режиссер. – Хотя поначалу с трудом поверили, что каждую задумку можно воплотить. А потом на репетициях что-то сочиняли вместе.

Главный художник Максим Будаев готовил проекции, анимации, рисунки. Их оживляли художник по свету Дмитрий Лясин и заведующая музыкальным цехом Татьяна Ковалева. Прекрасные костюмы придумали и пошили Вера Могилева и Татьяна Васильева, а сбруи и парики – актриса и заведующая гримерно-постижерным цехом Анна Гальцева. На ней, к слову, была и разработка грима. Работали все цеха: парикмахерский, реквизиторский, бутафорский, костюмерный…

По словам Руслана Джумахметова, после сдачи спектакля артисты признались, что смогли воплотить 90% из того, что заявлялось на первой читке.

– Это наша общая победа! Важно, что наш «Конек-Горбунок» – для семейного просмотра. Мы впервые сыграли сказку вечером. Все три премьерных показа прошли с разновозрастной публикой. Вечерами были дети с родителями, в воскресенье днем – с бабушками. Очень надеюсь, что наш спектакль будет обсуждаться в семейном кругу, что после него малыши попросят прочитать им эту сказку, а дети постарше сами сделают это, – говорит режиссер. – Наша цель – привить любовь к искусству. Мы воспитываем маленького зрителя. Он придет к нам школьником, студентом, взрослым. Культурный код зарож­дается здесь, в театре. Это тот очаг культуры, который несет светлое и прекрасное, который направляет к классическому слову и музыке, прививает вкус, дает атмосферу другой реальности. Здесь есть момент, когда душа должна парить, чтобы поверить в чудо.

Возможно, поэтому в театр приходят как на праздник – и на премьеры, и на полюбившиеся постановки. Уральский драматический театр им. А. Н. Островского работает на высоком уровне. Тому подтверждение не только отзывы коллег из академических театров других регионов, но и недавняя победа в «Еңлікгүл» – главном профессиональном театральном конкурсе-премии, учрежденном Союзом театральных деятелей Казахстана. Постановка «Маленькая Баба-Яга» Руслана Джумахметова стала лучшей творческой работой для детей, обойдя таких сильных конкурентов, как Государственный театр кукол г. Алматы и Театр юного зрителя им. Г. Мусрепова.

Как отмечает Оксана Малуша, к слову, также лауреат этой премии в 2014 году, придя в театр как актер, сегодня Руслан Джумахметов с интересом, азартом и желанием уверенно входит в режиссуру. Сейчас он заканчивает магистратуру по специальнос­ти «театральная педагогика и режиссура». За последние 10 лет «Маленькая Баба-Яга» стала его восьмой работой, а «Конек-Горбунок» – дипломным проектом. Каждая постановка – переход на новый качественный уровень.

– Нам есть что показать, – говорит Руслан. – Нас знают на форумах, конкурсах, и хочется, чтобы наши спектакли радовали зрителей по всей стране. Но выехать на гастроли, фестивали для театра – дорогостоящее удовольствие, ведь мы везем полноценный спектакль со всей его партитурой, декорациями. Поэтому нужна помощь меценатов, поддержка государства, как в других странах. Например, в России есть программа «Большие гастроли», когда театры ездят по регионам. Самые лучшие постановки должны быть достоянием широкого зрителя, тогда можно смело считать, что театр выполняет свою великую миссию – прививает зрителю любовь к прекрасному, веру в добро, справедливость и чудо.