Вспоминая Беимбета Майлина

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Студенты Карагандинского университета им. Е. Букетова отметили 130-летие писателя и поэта Беимбета Майлина. На творческий вечер они пригласили историков, языковедов и журналистов.

Фото пресс-службы КарУ имени Е.Букетова

О Майлине-публицисте рассказала преподаватель и журналист Жанар Рамазанова. Он сот­рудничал с разными изданиями, а его первые стихи были опуб­ликованы в журнале «Айқап». В 1924 году Беимбет Майлин организовал новую газету «Жана аул», выходившую в Костанае. Затем он переехал в Кызылорду, где стал литературным сотрудником газеты «Еңбекші қазақ» (сейчас «Егемен Қазақстан»), а позже возглавил редакцию «Қазақ әдебиеті».

О Майлине как мастере малого эпического жанра говорила представитель Ресурсного языкового центра Жупар Жакан. Действительно, из-под его пера вышло множество рассказов, в которых поднимаются острые общественные и нравственные проблемы. Не зря автор зачитывался произведениями Чехова, стараясь брать с него пример.

Студенты подготовили инсценировку рассказа Беимбета Майлина «Түйебай». Это история о мальчике из аула, который ходит на занятия к мулле. Учитель не церемонится со своим учеником – бьет его палкой за опоздание или любую другую оплошность. Здесь можно увидеть отголоски из детства самого писателя, которому, как и его юному герою, тоже приходилось терпеть в медресе телесные наказания.

– Выступали участники нашего творческого клуба «Үкілі үміт», – отметил руководитель студенческого парламента Ернар Ракишев. – Он действует в университете недавно, но уже собрал представителей разных факультетов. В клубе студенты читают стихи, играют на музыкальных инструментах, готовят театральные постановки, пишут статьи для университетского журнала «Мир молодежи». Ребята развиваются как творческие личности.

#память #писатель #130-летие #Беимбет Майлин #КарУ

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