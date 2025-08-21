Экспозиция охватывает период пребывания Достоевского в Семипалатинске в 1854–1859 годах и показывает, как в городе хранят память о писателе и его наследии. Здесь представлены уникальные материалы из фондов Литературно-мемориального музея Дос­тоевского в Семее: фотодокументы, бытовые предметы, журналы и книги позволяют посетителям погрузиться в атмосферу провинциального города второй половины XIX века, рассказы­вают о жизни писателя.

Среди экспонатов есть и ножные кандалы, как напоминание о трудной судьбе писателя, отбывшего каторгу и прошедшего по этапу в Семипалатинск. Тот тяжелый опыт изменил его навсегда, но не озлобил. Федор Михайлович встретил здесь простых людей с сильными и интересными характерами, на дружескую поддержку которых мог рассчитывать.

Особое внимание в экспозиции уделено теплым, дружеским отношениям Достоевского с выдающимся казахским ученым Шоканом Уалихановым.

– Для нас особое значение имеет тот факт, что Достоевский именно на казахстанской земле после длительного перерыва смог вернуться к творчеству. В тот период им были написаны такие известные произведения, как «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». Здесь он начал работу над «Записками из Мертвого дома». Невозможно отделаться от мысли: а увидел бы мир его поистине гениальные романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», не случись в жизни Достоевского казахстанского периода, который столь глубоко повлиял на его мировоззрение? – говорит временный поверенный в делах Российской Федерации в Казахстане Александр Комаров.

По его словам, на улицах Семея будущий классик мог пересекаться и с Абаем Кунанбаевым.

– Большое спасибо Казахстану за то, что он хранит память о великом русском писателе. В мире существуют восемь музеев, посвященных Достоевскому, и два из них находятся за пределами России, один из них – в Казахстане, – отметила руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

Посетителям также представили коллекцию редких и прижизненных изданий Достоевского, включая немецкий перевод 1920 года. По словам директора Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Ирины Соловьевой, таких редких экземпляров нет даже в музее писателя в Омске.