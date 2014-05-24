Культура
Встречи с Олжасом

Стало доброй традицией ежегодно в день рождения Олжаса Сулейменова проводить творческую встречу поэта с читателями в стенах Национальной библиотеки РК в Алматы. В нынешнем году эта традиция была, правда, нарушена, но по весьма уважительной причине – 18 мая Олжас Омарович находился в Астане, где принимал участие в международном форуме «День тюркской письменности». Впрочем, лучшего подарка для исследователя и не придумать – ведь данная тема, по признанию самого поэта, стала для него любимой еще с 60-х годов прошлого столетия. 

– Я хочу, чтобы спор о происхождении и судьбе тюркского письма разгорелся по-настоящему. В него должны быть вовлечены не только тюркологи, но и лингвисты из других стран. Ведь речь идет о самой древней письменной системе. Это важно для народов Азии, потому что для объединения и интеграции наших стран нужны связи и общение. А достигаются они с помощью общей письменности, – отметил Олжас Сулейменов на встрече в Алматы.

Возродить читательский интерес призвано издательство «Библиотека Олжаса», которое наряду с его книгами и творениями классиков мировой литературы выпускает и произведения великих казахских писателей и поэтов: Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Беимбета Майлина, Магжана Жумабаева, Габита Мусрепова, Сабита Муканова, Мукагали Макатаева и других. Для молодежи они доступны и в электронном формате.

Книги издательства «Библиотека Олжаса» были представлены на выставке-продаже. Почитателям творчества Олжаса Сулейменова представилась уникальная возможность не только приобрести его издания, но и получить именной автограф. 

Вместе с Олжасом Сулейменовым в этот вечер о роли книги в современном мире рассуждали Уалихан Калижан, Дюсенбек Накипов, Жанар Мустафина, Сабит Досанов и Мурат Ауэзов. 

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

фото Юрия Беккера

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