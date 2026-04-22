Встречи с писателями проходят в рамках недели к Национальному дню книги

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, сегодня по всей стране проходит седьмой тематический день — «Кітап — достық амбассадоры», посвященный популяризации отечественной литературы среди зарубежного читателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этот день в библиотеках, учреждениях культуры и образования по республике организованы встречи с отечественными авторами, чьи труды переведены на иностранные языки, а также с профессиональными переводчиками и издателями.

Мероприятия этого дня призваны подчеркнуть роль литературы как важного инструмента культурного и духовного диалога между народами, отметили в министерстве.