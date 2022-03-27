В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева передано письмо с благодарностью от второклассницы из Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметила пресс-служба Президента РК, Глава государства до сих пор получает письма от жителей страны в рамках Дня благодарности. Одно из них пришло от Дильназ Бимановой, второклассницы из Нур-Султана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, сегодня День благодарения, и хочу сказать Вам спасибо за то, что я могу учиться в инновационной школе Binom school Туран. В этой школе мне очень интересно учиться, там абсолютно все новое и красивое, как в зарубежных школах. Я с большим удовольствием хожу туда, учусь на одни пятерки и четверки. Как и Вы хочу знать в совершенстве китайский язык и поэтому я уже изучаю его. Пусть у каждого школьника страны будет такая школа!" – говорится в тексте письма.