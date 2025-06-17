Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
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По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Также был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, добавили в пресс-службе Президента РК.