По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Также был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, добавили в пресс-службе Президента РК.