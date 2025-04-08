Очередной этап чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-лиги не внес серьезных изменений в турнирную таблицу, но зато запомнился двумя дублями в исполнении лидеров лучших команд Казахстана – «Кайрата» и «Астаны».

фото ФК «Кайрат»

Начнем с игры в Атырау, где местная одноименная команда принимала кайратовцев. По регламенту данная игра должна была проходить в Алматы, но по просьбе «Кайрата», которому в этом году предстоит защищать честь Казахстана в Лиге чемпио­нов УЕФА, алматинцы сначала сыграли в гостях, а ответную игру летом проведут уже на своей арене.

«Атырау» неплохо вступил в сезон, одержав на старте победу, но потом уступил в двух следую­щих встречах, а теперь играл с действующим чемпионом страны. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей, у них особенно блеснул, возможно, самый обсуждаемый игрок в Казахстане – 16-летний Дастан Сатпаев. Напомним, что он не только подписал контракт со знаменитым английским «Челси» (за который будет выступать после наступления совершеннолетия), но и стал самым юным игроком в истории нашей сборной.

До 51-й минуты атыраусцы смогли сдержать натиск соперника, но потом как раз и разыгрался Дас­тан Сатпаев. Он в этот день вполне мог оформить хет-трик, но остановился на двух забитых мячах, а при розыгрыше очередного острого момента не пожадничал (хотя вполне мог забить и сам) и отдал голевой пас своему товарищу по команде сербу Югу Станоеву, который тоже не промахнулся.

Еще один дубль в этом туре был оформлен в столице, где «Астана» принимала шымкентский «Ордабасы» и победила со счетом 2:1. Два мяча на свой счет записал вингер национальной сборной Гвинеи Усман Камара. Отметим, что южане крайне слабо начали сезон, потерпев два поражения и дваж­ды сыграв вничью (при этом в Астане они забили свой первый гол, который также не принес им успеха).

«Кайрат», «Астана», «Актобе», набрав по 10 очков, возглавляют турнирную таблицу. Актюбинцы в воскресенье на своем поле принимали кызылординский «Кайсар» и разгромили его со счетом 4:1. У «Актобе» три из четырех голов забили казахстанцы (Багдат Каиров, Дархан Бердибек и Омархан Омиртаев), еще один провел россиянин Идрис Умаев.

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты. В Кокшетау местный «Окжетпес» проиграл костанайскому «Тоболу» со счетом 0:1. Талдыкорганский «Жетысу» и столичный «Женис» завершили встречу со счетом 0:0. Команда из Астаны продолжает оставаться самой «миролюбивой» в чемпионате, со старта сезона сыграв уже в четвертый раз вничью. Петропавловский «Кызылжар» уступил туркестанскому «Турану» со счетом 2:3. «Елимай» на столичной «Астана Арене» разгромил новичка лиги – жезказганский «Улытау» – со счетом 3:0.