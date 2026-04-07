Вузы внедряют искусственный интеллект

Статьи,Образование
78
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Новые технологии влияют на рынок труда и подготовку кадров

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Искусственный интеллект задает тон в реформе сис­темы высшего образования. Если несколько лет назад речь шла о точечных курсах, сегодня ИИ влияет на рынок труда и подготовку кадров, заставляя пересматривать роль университетов, содержание программ и подходы к обучению.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на недавнем заседании Правительства привел результаты исследования, проведенного совместно с международным аналитичес­ким агентством Quacquarelli Symonds. По его словам, ИИ может повысить продуктивность 70% рабочей силы в Казахстане. В 53% профессий возможна автоматизация отдельных трудовых функций. При этом министр отметил: ИИ не вытеснит рабочие места, он лишь изменит их содержание и требования. Поэтому ведомство разрабатывает план действий по модернизации системы высшего образования. В рамках этих изменений вузы должны готовить узких специа­листов, людей, способных работать в новой цифровой среде, быстро осваивать инструменты и адаптироваться к меняющимся условиям.

В министерстве идет полномасштабная работа по обновлению образовательных программ. Так, начиная с 2025 года в них будут внедрены модули по навыкам применения искусственного интеллекта. К примеру, по данным ведомства, 95 университетов уже включили в учебные планы дисциплины, связанные с ИИ. Внедрение новых технологий требует и обучения педагогов. На сегодня 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации по ИИ.

Вузы постепенно переходят от передачи знаний к формированию навыков – умению работать с данными, использовать
ИИ-инструменты, создавать цифровые продукты. В рамках парт­нерства с Google отечественные вузы получают доступ к мощностям Gemini и NotebookLM. Это позво­ляет масштабировать персонализированное обучение: нейросеть-ассистент подстраивается под темп каждого студента, анализирует пробелы в знаниях и помогает преподавателю автоматизировать свою работу.

По поручению Главы государства в стране реализуется инновационная программа AI-Sana, цель которой – подготовить специалистов в области искусственного интеллекта. Программа включает базовые курсы, углубленные лекции и создание реальных проектов с дальнейшей практической реализацией. Как сообщил Саясат Нурбек, в рамках программы обучение прошли более 673 тыс. студентов.

Университеты взаимодействуют не только между собой, но и с технопарками и исследовательскими центрами. Особенно тесное сотрудничество налажено с международным центром искусственного интеллекта Alem.ai. К примеру, для подростков работает программа TUMO, ориентированная на раннее вовлечение в цифровые профессии. Здесь ребята не просто изучают теорию, а сразу работают над проектами, осваивая программирование, дизайн и элементы искусственного интеллекта. Для более старшей аудитории запущена Tomorrow School – формат обучения без традиционных преподавателей, где участники учатся друг у друга и через практику. Совместно с Astana Hub в каждом регионе на базе университетов появляются такие передовые школы.

В сентябре этого года по поручению Главы государства откроется специализированный университет по искусственному интеллекту. Передовой вуз будет ориентирован на подготовку кад­ров по междисциплинарным направлениям, а также на проведение прикладных научных исследований. Учебное заведение планируют интегрировать в экосистему Alem.ai и развивать в партнерстве с ведущими зарубежными университетами и технологическими компаниями.

Все чаще учебный процесс дополняется проектной деятельностью, когда студенты разрабатывают свои стартапы, участвуют с ними в конкурсах и хакатонах, активным взаимодействием с индустрией. Так, недавно в столице прошел финал национального конкурса Alem.ai battle, где в финал вышли 20 проектов с элементами ИИ. Это были инновационные решения, разработанные обычными студентами и школьниками, которые меняют медицину, образование, городскую среду и работу госорганов. Среди них особенное внимание привлек проект Cortex AI студента Astana IT University Асылжана Абдулаева. Он разработал систему ранней диагностики рака легких, печени и мозга. С помощью ИИ платформа анализирует медицинские снимки пациентов, чтобы предсказать, где и когда может появиться онкологическое заболевание.

Идут исследовательские работы и в других вузах. В КазНУ, в частности, запущена цифровая модель прогнозирования погоды. Она ежедневно автоматичес­ки анализирует данные на базе Farabi Supercomputer Center и обеспечивает точный прогноз по всей территории Казахстана с высокой детализацией. Новая система помогает лучше предуп­реждать об опасных природных явлениях, особенно в горных районах Алматы и юго-востока страны, усиливает гидрометеоро­логическую безопасность.

В Костанайском региональном университете им. А. Байтурсын­улы молодые исследователи разработали ИИ-агент
«AI-профориен­толог». Решение направлено на оказание помощи школьникам в осознанном выборе будущей профессии. Руководитель отдела университета Калыбек Мауленов отметил, что система основана на пяти психологичес­ких и профориен­тационных методиках. Благодаря встроенной базе данных, включающей более 500 вариантов интерпретаций, ИИ дает персональный отчет в течение нескольких минут. Пилотный проект запустили на базе гимназии им. С. Мауленова города Костаная. Учащие­ся старших классов проходят профориен­тационное тестирование и в кратчайшие сроки узнают, какая профессия подходит им больше всего.

#Образование #технологии #ВУЗ #ИИ

Беру паузу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]