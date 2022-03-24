Ввести временный запрет на вывоз лекарств планируют в Казахстане

Министерство здравоохранения РК подготовило приказ, предусматривающий запрет на вывоз лекарственных средств, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории РК лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов, оборудования и комплектующих для их производства», – говорится в документе.

Исключение составляют:

- товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами РК;

- медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;

- товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи;

- товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;

- лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС;

- образцы для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

- образцы, поступающие для проведения исследований и испытаний;

- радиофармацевтические препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

- образцы для проведения экспертизы при государственной регистрации;

- лекарства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора;

- лекарства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;

- лекарства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

- лекарства и медизделия, произведенные товаропроизводителями РК, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введен запрет.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.