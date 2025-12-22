Выбор страны: кого казахстанцы назвали главными героями 2025 года

В Национальном аналитическом центре представили результаты исследования о знаковых фигурах и достижениях, ставших символами данного исторического этапа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Талгат Аханов

Главные личности 2025 года

Отвечая на вопрос о том, кого граждане считают «человеком года», респонденты в первую очередь назвали Касым-Жомарта Токаева. Это отражает признание роли Президента как ключевой фигуры в жизни страны.

За ним следуют:

Игроки футбольного клуба «Кайрат»,

Геннадий Головкин,

Димаш Кудайберген,

Улдана Мырзуан (фельдшер),

Муса Абдраим (спас женщину-заложницу в аэропорту Алматы).

Это сочетание показывает, что общество одновременно ценит спорт, культуру, профессионализм и гражданскую ответственность.

Культурные тренды 2025 года

В 2025 году отечественное кино продолжает привлекать зрителей. В топ самых лучших казахстанских фильмов года попали картины, которые затрагивают темы семьи, справедливости, внутренней силы и социальной ответственности – все это ценности, актуальные для общества сегодня.

Среди лучших фильмов были упомянуты «Ауру», «Ыстық ұя» («Родной очаг»), «Патруль. Последний приказ», «Офсайд» и другие.

Рейтинг самых лучших казахстанских исполнителей ожидаемо возглавил Димаш Кудайберген, прославляющий Казахстан в мировых масштабах.

Лучшими исполнителями названы Димаш Кудайберген и Кайрат Нуртас.

В список вошли как представители новой музыкальной волны – Sadraddin, ALEM, группа «Ирина Кайратовна», Yenlik, Александр Лим, Raim, Молданазар, NINETY ONE, так и широко признанные исполнители – Мейрамбек Беспаев, Роза Рымбаева, Макпал Жунусова и другие. Музыкальные предпочтения демонстрируют сочетание традиций и обновления – от этно-попа до современной городской культуры.

Отметим, что в чарте Top-100: Kazakhstan на Apple Music казахстанские исполнители демонстрируют высокие позиции: ALEM с композицией «Kuiim» находится на 3-м месте, а Yenlik с треком «16 Qyz» занимает 10-е место рядом с мировыми артистами.

Слова года: развитие, цифровизация, ИИ

На вопрос о главных словах и фразах, несущих главный смысл 2025 года для Казахстана, большинство выбирали позитивные ассоциации.

Словами года для Казахстана стали:

Развитие,

Цифровизация,

Искусственный интеллект,

Успешный,

Обновление,

Единство.

Если объединить два популярных ответа «Цифровизация» и «Искусственный интеллект», то общий образ 2025 года для страны – технологический.

Большинство других описаний также звучали позитивно: Улучшение, Стабильность, Надежда, Мир, Уверенность, Справедливость. Иногда назывались нейтральные варианты: Рабочая профессия, Реформы. Реже всего звучали слова, отражающие сложности и критику: Трудный, Кризис, Застой и т.д.

Результаты образуют важную смысловую рамку: общество связывает 2025 год прежде всего с обновлением, ростом и технологическим прогрессом.

Как казахстанцы будут встречать Новый год

Подавляющее большинство казахстанцев традиционно планируют встречать Новый год дома, в семейном кругу – 89%. Это подчеркивает приверженность казахстанцев семейным ценностям и традиции встречать Новый год за семейным дастарханом.

Итоги

Заключение серии публикаций по итогам 2025 года подчеркивает ключевые моменты, которые отражают надежды и достижения казахстанцев, а также оптимизм в отношении будущего.

Год был насыщен как личными, так и коллективными победами. От высоких достижений в спорте до культурных и социальных инициатив, казахстанцы отметили важные события и фигуры, которые стали символами успешного года. Признание Президента, спортивных звезд и деятелей культуры подтверждает, что в 2025 году Казахстан двигался вперед в различных областях.

Социальные и технологические реформы становятся реальностью для большинства граждан. Цифровизация упрощает повседневную жизнь, развитие инфраструктуры улучшает комфорт граждан, а социальная справедливость через возврат активов приобретает осязаемые результаты.

Главные слова года – «развитие», «цифровизация», «ИИ» и «успех» – подчеркивают тенденцию к прогрессу и росту. Граждане настроены позитивно, ожидая от 2026 года перемен и успехов.

В результате, несмотря на вызовы, 2025 год стал годом ощутимых изменений и прогресса. Встречая 2026 год, казахстанцы полны оптимизма и готовности двигаться вперед, создавая благоприятные условия для устойчивого развития, технологических достижений и социальных успехов.

