Выбор Улытау для проведения Национального курултая объяснил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему первое заседание Национального курултая решено было провести именно в Улытау, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Было принято решение провести первое заседание Национального курултая в Улытау. Мы возвели белый шатер у мавзолея Джучи хана, который стоял у истоков единения великого народа. Это имеет большое символическое значение. Это знак единства страны, целостности нации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал хорошим знаком проведение важного исторического шага к созданию Нового Казахстана в этом святом, сакральном месте.

«Нам всем нужна поддержка духов наших предков для успехов в том, что предстоит сделать. Улытау, расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу страны. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась», – резюмировал Глава государства.