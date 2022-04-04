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Выборы – дело каждого
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров побывал с рабочей поездкой в Алматинской области.

Продолжаются рабочие поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в регионы. В Алматинской области он посетил Талдыкорган и несколько сельских округов.

В Талдыкоргане 31 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по назначенным на 22 апреля выборам депутата Сената Парламента РК от Алматинской области вместо выбывшего.

Как отметил Нурлан Абдиров, в выездном формате заседание Центр­избиркома проводится впервые. Оно прошло в открытом режиме с участием членов территориальных избирательных комиссий Алматинской области, кандидатов в депутаты Сената, представителей молодежи и СМИ.

Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената доложил председатель Алматинской областной избирательной комиссии Тимур Даутов. В ходе избирательной кампании было выдвинуто 7 кандидатов (5 мужчин, 2 женщины) в порядке самовыдвижения, из них 1 кандидат поддержан Панфиловским и Уйгурским районными маслихатами.

Все кандидаты проверены на соответствие требованиям законодательства. По итогам проверки установлено, что 1 кандидат не проживает на территории облас­ти, следовательно, предъявляемым требованиям к кандидатам, установленным Конституцией РК, не соответствует.

После проверки на соответствие 6 кандидатам были выданы подписные листы. В соответствии с Конституционным законом о выборах, кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков. Во всех маслихатах области насчитывается 359 депутатов, следовательно, каждый кандидат должен быть поддержан не менее чем 36 выборщиками.

В ходе рассмотрения первого вопроса состоялся обмен мнения­ми по проведению предвыборных дебатов между кандидатами в сенаторы. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что законодательством не предусмотрена организация избиркомами телевизионных дебатов на выборах депутатов Сената. Однако дебаты являются одним из видов предвыборной агитации, и это не запрещено.

Об установлении размеров расходов кандидата в депутаты Сената Парламента, покрываемых из средств республиканского бюджета, рассказала член ЦИК Сабила Мустафина.

Она сообщила, что соответствующим постановлением ЦИК РК размер расходов кандидата в депутаты Сената установлен в объеме 450 000 тенге, из которых: на выступления с программами по телевидению и радио, а также на публикацию двух статей в периодических печатных изданиях выделяется 300 000 тенге; на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 70 000 тенге; на транспортные расходы – 80 000 тенге.

Также на заседании член ЦИК Шавхат Утемисов предоставил информацию по вопросам изготовления избирательных бюллетеней для предстоящего голосования, а заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров рассказал об утверждении Регламента использования функционала интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии при проведении выборов (он предназначен для электронной регистрации выборщиков и подведения предварительных итогов голосования с отображением их на интернет-ресурсе ЦИК РК).

По итогам заседания Нурлан Абдиров подчеркнул, что предстоящие выборы депутата Сената от Алматинской области должны быть проведены в соответствии с законодательством, в условиях транспарентности и конкуренции, а также пожелал успехов и удачи кандидатам в превыборной гонке.

По окончании заседания Глава ЦИК провел отдельную встречу с молодежью региона. Были обсуж­дены вопросы развития правовой культуры и повышения электоральной активности молодых.

Глава ЦИК отметил важность участия молодежи в выборах и значимость голоса каждого избирателя. Нурлан Абдиров ознакомил молодых казахстанцев с избирательными системами, применяе­мыми на выборах различного уровня, работой избирательных органов республики, полномочиями и принципами формирования составов избирательных комиссий. Он также ответил на вопросы молодых избирателей.

В ходе встречи молодежи было предложено принять участие в онлайн-опросе по ключевым вопросам избирательного процесса. Его результаты показали, что 54,5% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 27% выступают за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное). 63,6% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен.

54,5% опрошенных отметили: гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 45,5% рес­пондентов считают, что депутат, избранный по партийному списку, не может переходить от одной партии в другую.

В заключение Нурлан Абдиров пожелал молодежи успехов в достижении поставленных целей и призвал активно использовать свое избирательное право, предоставленное им Конституцией РК.

1 апреля председатель ЦИК в Доме культуры им. И. Жансугурова встретился с представителями политических партий, НПО, СМИ, членами общественного совета, лидерами общественного мнения, блогерами, членами местных избиркомов. В мероприятии приняли участие около 400 человек.

На встрече были обсуждены предложенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в новом Послании изменения в избирательный процесс. В ходе активной и содержательной дискуссии члены ЦИК выслушали многочисленные предложения и ответили на вопросы, имеющие непосредственное отношение к избирательной системе.

Руководитель ОО «Центр устойчивого развития Оchaq», профессор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Алматинской области Саркытбек Молдабаев отметил важность и необходимость правового просвещения населения в сфере избирательного права и предложил на системной основе проводить обучение представителей политических партий, общественных объединений, кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, СМИ.

Также он поделился опытом наблюдения за выборами в иностранных государствах и предложил рассмотреть возможность внедрения цифровых технологий в избирательный процесс.

Вместе с тем другие участники считают, что это может вызвать некоторые организационно-технические риски. В частности, как отмечалось на встрече, существует цифровое неравенство по регионам. Кроме того, имеются проблемы бесперебойного доступа населения к Интернету. Более того, цифровая грамотность пожилого избирателя в сельской местности отстает от более молодого поколения.

Ветеран АО «Казахтелеком» Жексенбай Мейрамбаев предложил внедрить смешанный вид голосования, предусматривающий как электронное голосование, так и традиционное – на участках, с использованием бумажных бюллетеней. Он отметил, что в местах, где существует проблема с Интернетом, для голосования можно продолжить использовать традиционные подходы.

С учетом предстоящих выборов депутата Сената Парламента РК, а также выборов сельских акимов поступили предложения о необходимости проведения предвыборных дебатов среди кандидатов.

Нурлан Абдиров отметил, что поддерживает проведение дебатов. Кандидаты могут организовать и проводить их без каких-либо ограничений. Проведение свободных и открытых дебатов служит важным признаком конкурентного характера выборов, такие мероприятия дают избирателю уникальную возможность «протестировать» личные качества кандидатов.

В этот же день представители Центризбиркома посетили Мукрынский сельский округ Коксуского района, где ознакомились с работой акима по развитию села, а также встретились с его жителями. Сельчане в целом положительно оценили деятельность избранного ими акима, выдвинули предложения по расширению источников формирования бюджета сельского акимата.

Также Нурлан Абдиров посетил Енбекшинский сельский округ Коксуского района, где ознакомился с работой участковой избирательной комиссии №664 села Амангельды по подготовке голосования по выборам акима сельского округа, намеченным на 3 апреля 2022 года. Члены участковой избирательной комиссии доложили председателю ЦИК об организационно-техническом обеспечении помещения для голосования, о создании необходимых условий для избирателей с инвалидностью.

По итогам встречи Нурлан Абдиров отметил, что, в соответствии с выборным законодательством, необходимо обеспечить прозрачность предстоящих выборов сельского акима.

В Капшагае глава ЦИК провел рабочее совещание с членами избирательных комиссий города. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы деятельности избиркомов с учетом предстоящего разделения области на два региона.

Алматинская область стала девятым регионом, где председатель ЦИК Нурлан Абдиров провел обстоятельные встречи с участниками и организаторами избирательного процесса. Ранее состоялись его рабочие поездки в Жамбылскую, Мангистаускую, Кызылординскую, Атыраускую, Туркестанскую, Актюбинскую и Акмолинскую области, также проведены встречи в Нур-Султане.

По информации ЦИК РК, следующая рабочая поездка запланирована 4–5 апреля в Костанайскую область.

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