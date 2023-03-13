Выборы депутатов всех уровней пройдут спустя год после мартовского Послания Президента народу Казахстана, в котором была анонсирована масштабная политическая реформа, воплощенная в жизнь в кратчайшие сроки

Политика
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Екатерина Бескорсая

«Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках», – пожалуй, это самая важная цитата из Послания «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» накануне предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Нынешняя электоральная кампания проходит в обновленном формате, и вполне логично, что добиваться максимального результата от реформы нам всем нужно максимальной явкой на избирательные участки.

Фото: Kazpravda.kz

Обращаясь к казахстанцам 16 марта 2022 года, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что масштабы Послания выйдут за рамки года, но уже сейчас, спус­тя 12 месяцев, можно увидеть четкую границу изменений по одному из ключевых направлений политической трансформации – выборной системе. Во многом нынешние выборы проходят совершенно не так, как проходили прежде. Такой конкуренции и борьбы за голоса избирателей мы не видели давно.

Общество меняется. Активно включаясь в политическую жизнь республики, граждане выполняют главную установку Президента. «Ключевая цель политической модернизации страны – повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы», – говорил год назад Касым-Жомарт Токаев.

И коль скоро речь идет о выборах – это не только право избираться, но и быть активным избирателем, который делает осознанный выбор.

Первый шаг – через телеграм-бот сегодня легко узнать и свой избирательный округ, и списки всех кандидатов по нему, и учас­ток для голосования. Занимает минуту времени, но дает четкую картину: кого из кандидатов ты знаешь, о ком и не слышал. Голосование – пусть это не законодательно закрепленная ответственность, но уж точно гражданский долг. И не мешало бы поискать информацию о своих кандидатах. XXI век на дворе – Интернет в помощь. Но не забудьте включать критическое мышление, выбирать надежные источники информации.

Комплексная модернизация политической системы страны, которую запустил Касым-Жомарт Токаев, базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены. Выборы по одномандатным округам – один из таких запросов. И если просили, то нужно теперь качественно воспользоваться.

Чего мы, простые избиратели, хотим от наших представителей во власти? На этот вопрос, заданный самим себе, можно ответить так – качественных, работающих законов. Но не только. За качественное законотворчество отвечают избираемые нами мажилисмены, но ближе всех к народу (буквально в физическом смысле) – депутаты областных, городских, районных маслихатов.

И тогда на вопрос «Чего мы хотим от депутата?» на ум приходят самые бытовые ответы: чтобы добивался выделения бюджета на коммуникации, на дороги, на строительство школ и спортивных площадок. Чтобы смог добиться решения наших приземленных проблем: чтобы транспорт работал без сбоев, чтобы ям во дворах не было, чтобы светло было в каждом переулке. Исполнять все это должны акиматы, но ведь именно депутат – важнейшее звено для связи с народом.

Именно поэтому Касым-Жомарт Токаев предложил перейти полностью на мажоритарную выборную систему как раз в городах и районах: по его словам, именно здесь «требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами». Но ведь любое взаимодействие подразумевает двустороннее движение. И уж точно нам, избирателям, пора перестать ждать, когда кандидат придет, расскажет и пригласит. Куда правильнее будет и вопросы задать (в том числе неудобные, неподготовленные), и встречи потребовать, и тем более пойти на выборы. В конце концов, возвращенная в бюллетени графа «против всех» – это тоже элемент­ выбора.

И еще одна особенность нынешней предвыборной кампании, отличие от предыдущих, которое вышло из мартовского Послания Главы государства: ни одного «портрета» Президента в агитационной гонке и «молчание» акимов регионов. Теперь работают инициированные Касым-Жомартом Токаевым законодательные нормы о прекращении членства в партии Президента на период его полномочий, о запрете занимать партийные должности руководителям регионов. Тот случай, когда нейтральная позиция авторитета как раз и помогает обеспечить «честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике».

Ну и, наконец, всем скептикам, кто ленится, боится и просто не хочет идти в это воскресенье на избирательные участки, можно напомнить еще одну цитату Касым-Жомарта Токаева: «Народ, который не верит в будущее, не сможет построить сильное государство».

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