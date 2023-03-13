Выборы депутатов всех уровней пройдут спустя год после мартовского Послания Президента народу Казахстана, в котором была анонсирована масштабная политическая реформа, воплощенная в жизнь в кратчайшие сроки

«Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках», – пожалуй, это самая важная цитата из Послания «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» накануне предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Нынешняя электоральная кампания проходит в обновленном формате, и вполне логично, что добиваться максимального результата от реформы нам всем нужно максимальной явкой на избирательные участки.

Фото: Kazpravda.kz

Обращаясь к казахстанцам 16 марта 2022 года, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что масштабы Послания выйдут за рамки года, но уже сейчас, спус­тя 12 месяцев, можно увидеть четкую границу изменений по одному из ключевых направлений политической трансформации – выборной системе. Во многом нынешние выборы проходят совершенно не так, как проходили прежде. Такой конкуренции и борьбы за голоса избирателей мы не видели давно.

Общество меняется. Активно включаясь в политическую жизнь республики, граждане выполняют главную установку Президента. «Ключевая цель политической модернизации страны – повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы», – говорил год назад Касым-Жомарт Токаев.

И коль скоро речь идет о выборах – это не только право избираться, но и быть активным избирателем, который делает осознанный выбор.