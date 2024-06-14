Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русского поэта Николая Некрасова с жизнью казахского народа
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Илья Пащенко
Перелистывая вышедший в 2009 году третий том «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова», мы обнаружили крайне примечательную запись о событии, произошедшем 10 июня 1871 года: «Н. М. Ядринцев, отбывающий ссылку в Шенкурске Архангельской губернии (осужден в 1865 г. по обвинению в попытке «отделения Сибири от России и образования республики, подобно Соединенным Штатам»), посылает Некрасову рукопись – дневник, веденный им во время следования по этапу в 1868 г. из Сибири в Архангельскую губернию».