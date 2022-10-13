Политика
Выдвиженцев – двенадцать
Бигельды Габдуллин, публицист Андрей Чеботарев, политолог

11 октября завершился длившийся 19 дней этап выдвижения кандидатов на пост Президента РК. В ЦИК представлены документы от 12 человек, выдвинутых республиканскими общественными объединениями.

Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты составляет 3 млн тенге. Они должны иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории Казахстана последние 15 лет.

Возраст кандидата должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на госслужбе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

Теперь каждому из выдвиженцев предстоит большая работа – собрать подписи как минимум 118 273 избирателей в свою поддержку. Кто из них в итоге пройдет второй этап избирательной кампании, получив официальную регистрацию, узнаем в ближайшее время.

Выдвиженцы представляют различные слои общества. Среди них есть строитель, политик, психолог, чиновники, художник, правозащитник, фермер… К сожалению, коалиция демократических сил так и не смогла выдвинуть единого кандидата: требования, предъявляемые к будущему кандидату, оказались, видимо, настолько «жесткими», что многие известные представители этого лагеря не стали выдвигаться в качестве претендента на пост № 1.

Примечательно то, что среди выдвинувшихся три женщины. Это уже второй случай в политической истории Казахстана, когда представительницы прекрасного пола выдвигаются в президенты страны. В первом случае была кандидат от Демократической партии Казахстана «Ақ жол» на выборах 2019 года Дания Еспаева. Как говорится, гендерная политика работает! Тенденция соответствует провозглашенному на официальном уровне усилению прав женщин.

Итак, познакомим читателей с персоналиями.

Прежде всего это действующий Президент Касым-Жомарт Токаев. Думаю, он не нуждается ни в каких представлениях.

Мейрам Кажыкен. Выдвинут от республиканского объединения профсоюзов «Содружество проф­союзов Казахстана «Аманат». Ему 61 год. Стаж государственной службы – 15 лет. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии «Yntymaq». Однако в качестве публичного политика пока еще себя не проявил.

Каракат Абден. На пост президента РК баллотируется от Национального альянса профессиональных социальных работников. Ей 48 лет. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – более 16 лет. Она была членом партии «Nur Otan». Наибольшую известность при­обрела в 2019 году после издания своей книги «Ты – казашка. Гордись!», которая получила неоднозначные оценки читателей. Каракат Абден тоже еще не проявила себя в качестве самостоятельного публичного политика.

Жигули Дайрабаев. Выдвинут Народно-демократической пат­риотической партией «Ауыл». Ему 68 лет. Стаж государственной службы – 27 лет. С 2020 года возглавляет Ассоциацию фермеров Казахстана. На парламентских выборах 2021 года баллотировался по списку политической партии «Adal». Участвует в Национальном курултае при Президенте РК.

Нурлан Ауесбаев. Выдвинут Общенациональной социал-демократической партией. Ему 65 лет. Имеет необходимый для участия в президентских выборах стаж работы, в частности, в местных исполнительных органах власти (правда, общее количество лет пока неизвестно). С 2021 года является председателем столичного филиала ОСДП. Однако в качестве публичного политика пока себя не показал. В то же время, учитывая политическую позицию партии, является единственным на текущий момент претендентом на пост Главы государства из оппозиционной среды.

Талгат Ергалиев. Выдвинут Союзом строителей Казахстана, которым руководит с 2010 года. Ему 56 лет. Стаж государственной службы и депутатской дея­тельности – 5 лет. Во время президентских выборов 2019 года также выдвигался от своей организации на пост главы государства. Но затем, являясь тогда членом ДПК «Ак жол», свое соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию РК отозвал в пользу однопартийца Дании Еспаевой. Несмотря на все это, большого политического веса пока не имеет. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии «Еңбек».

Жуматай Алиев. Выдвинут РОО «Халық демографиясы». Ему 70 лет. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – 16 лет. Продолжительное время работал по линии Ассамблеи народа Казахстана. Во время президентских выборов 2019 года также выдвигался от указанной организации на пост главы государства. Однако линг­вистическая комиссия расценила его уровень владения родным языком как недостаточный для того, чтобы баллотироваться в президенты РК. В качестве самостоятельного публичного политика его народ не знает.

Салтанат Турсынбекова. Выдвинута РОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол». Ей 56 лет. Стаж государственной службы – более 30 лет (по ее собственным словам). В частности, работала в органах прокуратуры. Позицио­нирует себя в качестве правозащитника. Поднимает вопросы защиты прав женщин и детей и противодействия семейно-бытовому насилию. Как политик еще не известна стране.

Нуржан Альтаев. Выдвинут от РОО «Мұқалмас». Ему 44 года. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – 5 лет. Известен как экс-депутат Мажилиса Парламента 6-го созыва от партии «Nur Otan» в 2019–2020 годах. Однако в связи с критическими высказываниями и намерением создания собственной партии был исключен из рядов партии власти и лишен депутатского мандата. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии «El Tiregi». Пользуется поддержкой активистов Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов).

Хайрулла Габжалилов. Выдвинут Объединением оралманов «Асар». Ему 72 года. Он профессиональный художник. Известен как один из авторов дизайна национальной валюты Казахстана – тенге. В качестве политика еще не известен народу.

Бакыт Жанабаев. Выдвинут Казахстанской лигой любителей футбола. Ему 46 лет. Стаж государственной службы – 21 год (по его собственным словам). В настоящее время является сотрудником департамента государственных доходов Министерства финансов РК. Однако в качестве публичного политика пока себя не проявил.

Фатима Бизакова. Выдвинута РОО «Практическая психология». Ей 55 лет. Про требуемый стаж неизвестно. Позиционирует себя в качестве психолога, коуча и бизнес-тренера. Однако в качестве публичного политика пока себя не проявила.

Полагаем, что не все из выдвиженцев пройдут второй этап избирательной кампании и получат официальную регистрацию. Поживем – увидим. А там начнется гонка!

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