Выход Air Astana на IPO обсудила госкомиссия по модернизации экономики

Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Было отмечено, что IPO должно состояться в текущем году в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. На сегодняшний день АО «Самрук-Қазына» и компанией Air Astana совместно с международными консультантами проведена большая подготовительная работа.

Ключевым вопросом, обсужденным на заседании, было определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании для планируемого начала сбора заявок с 29 января по 8 февраля.

IPO (Initial Public Offering) — первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций. В ходе IPO компания выпускает в свободное обращение акции, которые могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.