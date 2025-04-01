Вынесен приговор родителям школьников, издевавшихся над сверстником в Семее

Закон и Порядок
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК).

Согласно постановлений суда: гражданин Л.А. подвергнут административному аресту на 5 суток, граждане Д.М., М.Т., Т.А. и А.К. оштрафованы на 78 640 тенге каждая.

Напомним, ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел гражданские дела о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением.

Так, по решениям суда: Л.М. (2011 г.р.) был направлен в Областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на 6 месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Ш.Э. (2008 г.р.), систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в Областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в г. Серебрянск сроком на 4 месяца.

М.А. (2012 г.р.), неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на 4 месяца.

При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении В.М. (2012 г.р.), Е.С. (2014 г.р.) и Т.С. (2014 г.р.) в специальные образовательные учреждения. Решение принято в связи с тем, что В.М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (помещение в специализированные учебные заведения по закону возможно только с 11 лет).

Все решения суда приняты в целях воспитательной работы и предотвращения дальнейших правонарушений среди несовершеннолетних. В случае необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен по ходатайству администрации учреждений, добавили в пресс-службе.

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