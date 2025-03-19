Суд вынес приговор школьникам, издевавшимся над сверстником в Семее

18 марта суд вынес решение по делу о жестоком издевательстве на 11-летним школьником в Семее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Школьники, избившие 11-летнего мальчика, заставившие его брать собачьи фекалии и снимающие все на телефон, понесли наказание: две девочки отправлены в спецшколу, а третий участник — в учреждение с особым режимом. Троих других детей освободили от ответственности из-за юного возраста.

Почти месяц назад они загнали 11-летнего мальчика на территорию котельной, избивали, прыгали по нему и заставляли брать в руки собачьи фекалии. При этом снимали все на телефон.

Двух девочек, 13 и 16 лет, отправили в спецшколу для трудных подростков. Как выяснилось, они и раньше нарушали закон – могли появиться в общественных местах пьяными. В закрытом учебном заведении обе проведут ближайшие 4 месяца.

Мальчик в возрасте 13 лет направлен судом в школу с особым режимом содержания сроком на 6 месяцев. За два месяца он совершил два уголовных преступления, но не был привлечен к ответственности, так как не достиг возраста уголовной ответственности.

Еще троих детей, которые измывались над сверстником, освободили от ответственности из-за юного возраста. Иначе их тоже отправили бы в спецшколу.

Школьницу, которая снимала издевательства на телефон, в школе хвалят и до этой истории на нее не жаловались. Суд это учел и не стал ее изолировать.

Как стало известно, инцидент произошел из-за ссоры 11-летнего мальчика с девочкой. На данный момент подростки находятся на дистанционном обучении.

Решение суда может быть обжаловано как самими детьми, так и школой, если там решат, что дети не исправились.