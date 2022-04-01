В Казахстане сегодня, 1 апреля, начали действовать измененные пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает Kazpravda.kz.

В пресс-службе ЕНПФ сообщили, что с 1 апреля начали действовать новые пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений. Сейчас в личном кабинете отображаются старые данные, но в ЕНПФ ответили, что информация обновится в течение дня.

Напомним, в начале декабря 2022 года стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд изменил порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году.

Например, если сейчас у 20-летних казахстанцев после снятия части накоплений на счету должно оставаться не меньше 1,7 млн тенге, то в будущем году остаться должно в два раза больше – 3,1 млн тенге.

Ниже представлена таблица, опубликованная на сайте ЕНПФ:



20 лет – 3 140 000 тенге



21 год – 3 250 000 тенге



22 года – 3 370 000 тенге



23 года – 3 490 000 тенге



24 года – 3 610 000 тенге



25 лет – 3 730 000 тенге



26 лет – 3 860 000 тенге



27 лет – 3 980 000 тенге



28 лет – 4 110 000 тенге



29 лет – 4 240 000 тенге



30 лет – 4 370 000 тенге



31 год – 4 510 000 тенге



32 года – 4 640 000 тенге



33 года – 4 780 000 тенге



34 года – 4 920 000 тенге



35 лет – 5 060 000 тенге



36 лет – 5 200 000 тенге



37 лет – 5 350 000 тенге



38 лет – 5 490 000 тенге



39 лет – 5 640 000 тенге



40 лет – 5 790 000 тенге



41 год – 5 950 000 тенге



42 года – 6 100 000 тенге



43 года – 6 260 000 тенге



44 года – 6 420 000 тенге



45 лет – 6 580 000 тенге



46 лет – 6 750 000 тенге



47 лет – 6 920 000 тенге



48 лет — 7 090 000 тенге



49 лет – 7 260 000 тенге



50 лет – 7 430 000 тенге



51 год – 7 610 000 тенге



52 года – 7 790 000 тенге



53 года – 7 970 000 тенге



54 года – 8 150 000 тенге



55 лет – 8 340 000 тенге



56 лет – 8 530 000 тенге



57 лет – 8 720 000 тенге



58 лет – 8 920 000 тенге



59–62 года – 9 120 000 тенге.



Данные указаны на сайте ЕНПФ в разделе проверки доступной суммы для частичного снятия пенсионных накоплений.



Напомним, начиная с 2021 года, казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий, лечение и передачу управляющим инвестиционным портфелем. В основном вкладчики используют эти деньги для решения вопроса с жильём.