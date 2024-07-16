Качество автоперевода на казахский язык повысят в РК

О реализации проектов в отрасли рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек
На заседании правительства рассмотрена Концепция развития искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
В рамках исполнения поручений президента по развитию искусственного интеллекта Миннауки проводит сбор массива данных для разработки проекта большой языковой модели KazLLM.
Предполагается, что будет создана высококачественная модель обработки казахского языка. В будущем это поможет не только улучшить автоматический перевод, но и повысить качество и точность обработки текстов на казахском языке в целом.
Разработкой современной языковой модели занимается консорциум из передовых вузов страны. В него вошли Институт информационных и вычислительных технологий, Satbayev University, Nazarbayev University, ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш.Шаяхметова, Институт языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ.
По программе целевого финансирования данного проекта министерством объявлен конкурс на общую сумму 3,9 млрд тенге.
Для наполнения массивов данных для KazLLM консорциумом, вузами и государственными органами ведется передача данных в информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить разработку казахстанской языковой модели KazLLM.
«Министерству науки совместно с Назарбаев Университетом завершить до конца текущего года сбор данных для большой языковой модели KazLLM. Саясат Нурбекович, тренировка первой модели должна быть проведена уже в 3 квартале текущего года», – отметил Олжас Бектенов.