Качество автоперевода на казахский язык повысят в РК

О реализации проектов в отрасли рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства рассмотрена Концепция развития искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В рамках исполнения поручений президента по развитию искусственного интеллекта Миннауки проводит сбор массива данных для разработки проекта большой языковой модели KazLLM.

Предполагается, что будет создана высококачественная модель обработки казахского языка. В будущем это поможет не только улучшить автоматический перевод, но и повысить качество и точность обработки текстов на казахском языке в целом.

Разработкой современной языковой модели занимается консорциум из передовых вузов страны. В него вошли Институт информационных и вычислительных технологий, Satbayev University, Nazarbayev University, ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш.Шаяхметова, Институт языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ.

По программе целевого финансирования данного проекта министерством объявлен конкурс на общую сумму 3,9 млрд тенге.

Для наполнения массивов данных для KazLLM консорциумом, вузами и государственными органами ведется передача данных в информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить разработку казахстанской языковой модели KazLLM.