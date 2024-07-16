Качество автоперевода на казахский язык повысят в РК

Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О реализации проектов в отрасли рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства рассмотрена Концепция развития искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

В рамках исполнения поручений президента по развитию искусственного интеллекта Миннауки проводит сбор массива данных для разработки проекта большой языковой модели KazLLM.  

Предполагается, что будет создана высококачественная модель обработки казахского языка. В будущем это поможет не только улучшить автоматический перевод, но и повысить качество и точность обработки текстов на казахском языке в целом.

Разработкой современной языковой модели занимается консорциум из передовых вузов страны. В него вошли Институт информационных и вычислительных технологий, Satbayev University, Nazarbayev University, ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш.Шаяхметова, Институт языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ.  

По программе целевого финансирования данного проекта министерством объявлен конкурс на общую сумму 3,9 млрд тенге. 

Для наполнения массивов данных для KazLLM консорциумом, вузами и государственными органами ведется передача данных в информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet. 

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить разработку казахстанской языковой модели KazLLM. 

«Министерству науки совместно с Назарбаев Университетом завершить до конца текущего года сбор данных для большой языковой модели KazLLM. Саясат Нурбекович, тренировка первой модели должна быть проведена уже в 3 квартале текущего года», – отметил Олжас Бектенов.

#разработка #язык #ИИ

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