Президент Касым-Жомарт Токаев удостоен высшей государственной награды Пакистана – ордена Nishan-e-Pakistan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии Президент Пакистана Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф вручили Главе нашего государства орден Nishan-e-Pakistan.

Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.

На церемонии присутствовали члены Правительства, депутаты Парламента, высший командный состав Вооруженных сил Пакистана и представители дипломатического корпуса.