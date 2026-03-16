Выставка казахских тазы прошла в Алматы

Культура,Традиции
29
Айман Аманжолова
корреспондент

14 марта 2026 года в Алматы Союз кинологов Казахстана открыл сезон кинологических мероприятий по национальной породе собак — казахский тазы. В этот день прошли монопородная выставка и племенной смотр породы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Союз кинологов Казахстана

Событие прошло одновременно с тремя всепородными выставками, что позволило широко представить казахского тазы профессиональному кинологическому сообществу, а также международным экспертам из Беларуси, России и Азербайджана, познакомив их с породой и особенностями её экспертизы.

На мероприятия было зарегистрировано более 100 собак породы казахский тазы из разных регионов Казахстана. Это подтверждает высокий интерес к породе, рост её поголовья и активное развитие племенной работы.

В ходе монопородной выставки эксперты оценили собак и определили лучших представителей породы. Племенной смотр дал возможность проверить соответствие собак стандарту, оценить их породные и племенные качества, а также включить в учет ранее не зарегистрированных собак.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали отметил:

«Для заводчиков и владельцев это важная практическая площадка, где можно не только представить своих собак, но и получить профессиональную оценку, сверить результаты племенной работы с требованиями стандарта и определить дальнейшие направления разведения. Такие мероприятия направлены на улучшение племенной работы, развитие и популяризацию казахского тазы, а также на окончательное международное признание породы как национального бренда Казахстана».

Победителями выставки признаны:

* Лучший беби — Сүрік

* Лучший юниор — Табиғат

* Лучший кобель — Хан

* Лучшая сука — Жұлдыз, она же признана лучшей тазы выставки.

Союз кинологов Казахстана продолжит системную работу по сохранению и продвижению казахского тазы на национальном и международном уровнях. Данная работа последовательно реализуется при поддержке государственных органов в рамках общенационального курса по сохранению и развитию национальных пород собак.

#собака #Алматы #выставка #тазы

