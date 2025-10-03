Фото: Минкультуры

3 октября в Национальном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева в рамках Международного фестиваля ремесел ALA CRAFT 2025, приуроченного к присвоению городу Алматы почетного статуса «Всемирный город ремесел», открылась Международная выставка ремесел «Кочевые маршруты. Остановка - Алматы», сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, на выставке представлен практически весь спектр казахских традиционных ремесел и произведения современного прикладного искусства Казахстана. Среди них работы из войлока, ювелирное искусство, вышивка - биз кесте, керамика, резьба по дереву, художественная обработка метала, ткачество и традиционная одежда.

Основу экспозиции составляет коллекция работ победителей республиканского конкурса «Шебер» и международного конкурса «Знак качества ЮНЕСКО».

В ведомстве отметили, что конкурс «Шебер» является неотъемлемой частью проекта «Возрождение ремесел и народных промыслов в Казахстане». Цель конкурса - развитие ремесленного производства, возрождение забытых видов декоративно-прикладного искусства и поддержка мастеров из всех регионов Казахстана.

Вместе с тем, 4-5 октября на площади Абая в Алматы состоится Международный фестиваль ремесел ALA CRAFT 2025, посвященный присвоению городу почетного статуса «Всемирный город ремесел» - признанию мастерства казахстанских ремесленников и любви алматинцев к своему культурному наследию.

Особое значение фестивалю придаст официальная церемония вручения Алматы статуса World Craft City Всемирным ремесленным советом, что является признанием вклада города в сохранение нематериального культурного наследия и развитие креативной экономики.