Фото: пресс-служба Минкультуры

В Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске состоялось открытие специальной выставки Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі», сообщает Kazpravda.kz

Выставка организована при поддержке Минкультуры РК и приурочена к 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.

В экспозиции представлены подлинные произведения Абая, предметы быта, а также экспонаты, связанные с его духовным и творческим наследием.

В открытии выставки приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Тимур Жаксылыков, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Дмитрий Шляхтин, а также послы и представители других государств.

В ходе мероприятия писатель Михаил Поздняков, переводчик романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на белорусский язык, торжественно передал музею-заповеднику экземпляр книги на белорусском языке.

Выставка, ставшая важным событием культурного сотрудничества Казахстана и Беларуси, направлена на популяризацию духовного наследия великих мыслителей и укрепление культурных связей между народами. Экспозиция будет работать в течение месяца.