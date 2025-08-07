Смысловая основа выставки – тема бережного сосуществования человека с окружающим миром, в том числе вопрос гуманного отношения к бездомным животным на фоне тревожных тенденций, наблюдаемых и в Казахстане, и в России

Фото автора

В Уральске открылась выставка российских художников под символичным названием «Диалог континентов: человек и природа», сообщает Kazpravda.kz

Организатором казахстанско-российского проекта выступил Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей, а инициаторами с обеих сторон стали российский живописец Сергей Жагат и казахстанский искусствовед и куратор Никита Редько.

В экспозиции представлено около 50-ти живописных работ, авторы которых – Сергей Жагат, Екатерина Пастухова, Марина Камчатова, Иоанна Будникова, Хейл Лана и Янина Моисеева – художники с разным стилем, но схожей внутренней интонацией.

Картины варьируются от лирических образов и реалистичных этюдов до условных, почти символических сцен. Часть полотен выполнена в строгих стандартах живописи, другие же - в духе сюрреализма. Многие работы подкупают ясной композицией, насыщенным цветом и искренним посылом.

Особое место в экспозиции занимают образы животных – диких и домашних. Они изображены не просто как часть пейзажа, а как полноправные герои. Их взгляды – тихие, внимательные, настороженные – как будто обращены к самому зрителю. Эти сцены заставляют задуматься о том, насколько мы, люди, готовы замечать и беречь то, что рядом.

Есть в экспозиции и картины с женщинами и лошадьми, в которых отчетливо читаются казахские культурные мотивы. Здесь природа – не фон, а продолжение человека: линии тела и движения лошади, ткань одежды, пространство степи – все связано, дышит вместе.

По словам куратора Никиты Редько, главная задача выставки – показать, насколько тонка и хрупка связь между человеком и окружающей средой.

– Сегодня мы наблюдаем тревожные процессы – исчезновение дикой природы, рост числа бездомных животных, разрушение привычных экосистем. Искусство – это способ не только выразить чувства, но и обратить внимание на то, о чем мы часто молчим. Через картины наши художники попытались привлечь внимание к вопросам сохранения окружающей среды и гуманного отношения к животным, – отметил Никита Редько.

Посетители выставки отмечают эмоциональную глубину работ и их способность затронуть личное. Некоторые полотна как будто тихо говорят с тобой. Особенно картины с животными – они простые, но в них столько чувственности, столько скрытого смысла. Это заставляет задуматься.

– В работах много человечности и назидания. Уходишь с ощущением, что нужно просто быть добрее – к живому, к окружающему, к себе, – говорит художник-любитель из Уральска Дмитрий Бурковский.

Этот проект стал еще одним мостом добрососедства между Россией и Казахстаном – на человеческом, культурном, духовном уровне. Потому что язык искусства – вне границ, а ценности, о которых он говорит, близки каждому.

Выставка продлится в течение месяца. Большинство представленных картин доступны к приобретению.