Выставка российских художников открылась в Уральске

502
Евгения Максимова

Смысловая основа выставки – тема бережного сосуществования человека с окружающим миром, в том числе вопрос гуманного отношения к бездомным животным на фоне тревожных тенденций, наблюдаемых и в Казахстане, и в России

Фото автора

В Уральске открылась выставка российских художников под символичным названием «Диалог континентов: человек и природа», сообщает Kazpravda.kz

Организатором казахстанско-российского проекта выступил Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей, а инициаторами с обеих сторон стали российский живописец Сергей Жагат и казахстанский искусствовед и куратор Никита Редько.

В экспозиции представлено около 50-ти живописных работ, авторы которых – Сергей Жагат, Екатерина Пастухова, Марина Камчатова, Иоанна Будникова, Хейл Лана и Янина Моисеева – художники с разным стилем, но схожей внутренней интонацией.

Картины варьируются от лирических образов и реалистичных этюдов до условных, почти символических сцен. Часть полотен выполнена в строгих стандартах живописи, другие же - в духе сюрреализма. Многие работы подкупают ясной композицией, насыщенным цветом и искренним посылом.

Особое место в экспозиции занимают образы животных – диких и домашних. Они изображены не просто как часть пейзажа, а как полноправные герои. Их взгляды – тихие, внимательные, настороженные – как будто обращены к самому зрителю. Эти сцены заставляют задуматься о том, насколько мы, люди, готовы замечать и беречь то, что рядом.

Есть в экспозиции и картины с женщинами и лошадьми, в которых отчетливо читаются казахские культурные мотивы. Здесь природа – не фон, а продолжение человека: линии тела и движения лошади, ткань одежды, пространство степи – все связано, дышит вместе.

По словам куратора Никиты Редько, главная задача выставки – показать, насколько тонка и хрупка связь между человеком и окружающей средой.

– Сегодня мы наблюдаем тревожные процессы – исчезновение дикой природы, рост числа бездомных животных, разрушение привычных экосистем. Искусство – это способ не только выразить чувства, но и обратить внимание на то, о чем мы часто молчим. Через картины наши художники попытались привлечь внимание к вопросам сохранения окружающей среды и гуманного отношения к животным, – отметил Никита Редько.

Посетители выставки отмечают эмоциональную глубину работ и их способность затронуть личное. Некоторые полотна как будто тихо говорят с тобой. Особенно картины с животными – они простые, но в них столько чувственности, столько скрытого смысла. Это заставляет задуматься.

– В работах много человечности и назидания. Уходишь с ощущением, что нужно просто быть добрее – к живому, к окружающему, к себе, – говорит художник-любитель из Уральска Дмитрий Бурковский.

Этот проект стал еще одним мостом добрососедства между Россией и Казахстаном – на человеческом, культурном, духовном уровне. Потому что язык искусства – вне границ, а ценности, о которых он говорит, близки каждому.

Выставка продлится в течение месяца. Большинство представленных картин доступны к приобретению.

#выставка #животные #картины #художники

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Владивосток сместился из-за землетрясения на Камчатке
В Астане прошла выставка работ незрячих авторов
Мощное землетрясение произошло на Камчатке
Пассажирский самолет потерпел крушение в России

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]