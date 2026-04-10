Выставку гардероба Елизаветы II открыли в Букингемском дворце

Культура,Европа,Lifestyle
118
Айман Аманжолова
корреспондент

Букингемский дворец отмечает 100-летие со дня рождения Елизаветы II уникальной выставкой ее гардероба - от детских платьев до легендарных тиар, раскрывающих ее оригинальный стиль и огромное влияние на мировую моду на протяжении десятилетий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Выставка предлагает редкую возможность взглянуть на всемирно известный гардероб покойной королевы. Она открывается сегодня 10 апреля и продлится до 18 октября, сообщает портал yahoo.com.

Почти половина экспонатов демонстрируется публике впервые - от ранее не представленных детских платьев до свадебных ожерелий, диадем и даже костюма, который носила ее дублерша во время открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

По словам куратора Каролин де Гито, в экспозиции насчитывается более 300 предметов. Она представляет собой наиболее подробное исследование личной коллекции королевы и поможет понять, почему мода играла такую важную роль в ее официальных обязанностях.

Елизавета II была известна своим пристрастием к ярким и смелым цветам, которые она часто использовала с дипломатической целью во время своих визитов. Королева считала, что ее должны увидеть и поверить.

Выставка представляет собой настоящий калейдоскоп особенно в секции ее легендарных шляп. От тюрбанов и беретов до классических дизайнов. В галерее представлено более 50 личных аксессуаров для головы.

Помимо архивных материалов, таких как счета-фактуры, образцы тканей и эскизы, аннотированные лично рукой королевы, экспозиция также включает в себя множество аксессуаров. Наряду с культовыми сумками Launer, обувью Rayne и ее любимыми шелковыми платками, посетители также могут увидеть личные вещи, такие как солнцезащитные очки, зонтики, бинокли и чемоданы с монограммами 1940-х и 1950-х годов прошлого века.

 

