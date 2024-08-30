Взрослые финты для детского футбола

Фото: Игорь Бургандинов

И игрок, и тренер

«Кто? Commandos! Кто? Commandos! Кто? Commandos! Победим? Да! Победим? Да! Победим? Да!» – троекратная речевка спортсменов столичного футбольного центра Commandos – это ежедневная мантра юных ребят. Прежде чем выйти на поле, они во главе со старшим тренером – Тимуром Николаевичем Ораловым мотивируют себя на победу. И судя по имеющемуся большому количеству кубков и наград, это удается практически всегда.

Наше личное знакомство с Тимуром Николаевичем состоялось перед товарищеским матчем Commandos с ФШ «Kiker». По уже сложившейся традиции помимо отчеканенной речевки можно услышать, как в плотно сомкнутом кольце футболистов наставник спрашивает: «Что мы должны сделать сегодня на матче?» Дети с уверенностью скандируют: «Подарок себе, тренеру и родителям!» (что значит одержать победу). И, забегая вперед, скажем, что очередной сюрприз детей удался: они принесли в свою копилку еще один кубок, обыграв соперников со счетом 7:2. И этот успех – безусловно, залог кропотливого труда тренера, ведь именно от него зависят техническая подготовка и психологический настрой команды. Найти правильные мотивационные слова, особенно если дело касается первых шагов в футболе, первых турниров, первых побед и поражений, – дело не из простых.

– С шести лет начал играть в футбол во дворе, как и многие пацаны советского времени. По соседству с нами жил легендарный советский и казахстанский боксер Серик Конакбаев, который тоже гонял мяч в свободное время. Я восхищенно смотрел на его игру – уж очень она мне нравилась по стилю и эмоциям. А ему приходились по душе мои приемы, поэтому он брал меня в свою команду играть против дворовых соперников. Выступать за старших по возрасту ребят было очень престижно, – вспоминает руководитель и старший тренер столичного футбольного центра Commandos Тимур Оралов – уроженец Джамбула (ныне Тараза).

Детская увлеченность привела его в ДЮСШ. Имя Тимур, данное ему в честь советского короля мяча Тимура Санжаровича Сегизбаева, обязывало выкладываться на все сто процентов. Первым тренером, читай – вторым отцом, для джамбульского самородка стал Жапар Сулейманович Саургалиев, а руководил футбольной школой один из патриархов казахстанского футбола Евгений Петрович Ротт. Под крылом корифеев отечественного спорта юноша демонстрировал потрясающие результаты, поэтому неудивительно, что подающего большие надежды футболиста направили в Республиканский спортивный интернат в Алма-Ате, где он проучился с 8-го по 10-й классы, выступая за юношескую сборную КазССР.

– Там, в интернате, все было по-армейски: распорядок дня, двухразовые тренировки в день, дисциплина и максимальные требования руководства и тренерского штаба. Добрыми и теплыми словами до сих пор вспоминаю наставников Евгения Ивановича Кузнецова, Александра Николаевича Жуйкова, Виктора Васильевича Павлова и, конечно же, Талгата Альмухамедовича Нурмаханбетова. В свое время немного поиграл в команде мастеров «Химик» Джамбульского гидромелиоративно-строительного института под чутким руководством заслуженного тренера РК по футболу Георгия Павловича Хутиди, – говорит тренер.

Потом – служба в армии в Волгограде Астраханской области, где он также выступал за цвета сборных любительских армейских команд.

Не было ни дня, чтобы Тимур Николаевич расставался с футболом. Будучи госслужащим, он всегда находил время для любимого увлечения. Даже ветеранские матчи не проходят без его участия. Хотя, как признается герой, все время занимает тренерская деятельность, направленная на детско-юношеский футбол.

– После госслужбы, пробуя себя в предпринимательской деятельности, оказался здесь, в Астане, где судьба снова свела меня с футболом. Думал, что это будет временным местом, пока не найду себе постоянную работу, поскольку не был уверен, что тренерство – это мое. А со временем настолько затянуло в процесс, что теперь не представляю себя вне детского футбола. Положительные результаты на турнирах городского, республиканского и международного масштабов с участием детей в возрастной категории 7–9 лет укрепляли уверенность, что иду по верному пути, – добавляет собеседник, отмечая, что все его воспитанники на своем футбольном пути не похожи друг на друга.

В матчах детского футбола тренер, как верно замечает Тимур Николаевич, – основной мотиватор и двигатель, но команда – это исполнители, реализаторы задумок наставника, но при этом не запрещаются импровизация и индивидуальное мышление ребенка в пределах разумного.

– Кто-то из юных спортсменов более техничен, кто-то физически мощней, кто-то превосходит футбольным интеллектом, а кто-то координирован и легок в движениях. Учитывая все эти факторы, и создаем детскую команду. При этом прививаем дух победителя с раннего возраста. Я применяю метод кнута и пряника, при этом не забываю, что передо мной стоят еще детки. Необходимо, чтобы тренер был для игрока и наставником, и старшим товарищем, – говорит опытный футболист.

Стартовый трамплин

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. В футболе же, наверное, нет ни одного мальчишки, который не желал бы стать суперзвездой отечественного, а то и мирового спорта. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать: для взращивания будущих Пеле, Месси и Роналду нужны отличная база, соответствующая инфраструктура.

– Мы живем надеждой на полноценное развитие инфраструктуры футбольной индустрии. Самыми современными и качественными условиями располагает футбольная академия «Кайрат». Знаю, что многие из пацанов мечтают попасть туда. В настоящее время уже поэтапно идет процесс претворения в жизнь пилотного проекта Казахстанской федерации футбола по созданию и функционированию футбольной академии в Актобе, – продолжает разговор собеседник.

В июле текущего года на тренировочной базе национальной сборной в Талгаре официально открылась и уже функционирует Национальная академия футбола юношеской сборной Казахстана до 15 лет.

– Формируется сборная юношес­кая команда U-15. Не это ли резерв для молодежки и «националки»? Коллеги, работающие с ребятами постарше, положительно и с благодарностью отзываются о деятельности социального проекта Freedom QJ League, стартовавшего в 2023 году. В текущем сезоне уже участвуют 32 команды из 18 регионов страны в возрастных категориях U-17 и U-18 общим количеством около 1 000 игроков, – отмечает Тимур Оралов.

Фишка данного проекта в том, что дети, участвуя в данной лиге, полностью обеспечиваются всем необходимым: проживание, питание, транспорт, футбольные поля, квалифицированное судейство, освещение в СМИ, прямые транс­ляции матчей на ТВ, учет, статис­тика, обзоры. И все это бесплатно.

– Национальный, социальный, стратегический, системный, масштабный проект Freedom QJ League – это лучшее, что произошло с нашим футболом за 30 с лишним лет независимости. Он дает ребенку реальную возможность раскрыться как индивидуально, так и в команде, чтобы проявить себя и «попасть на карандаш» к специалистам и селекционерам QFL (Казахстанская футбольная лига) и, конечно, национальных сборных команд. Не это ли мечта юного спортсмена? Здесь создаются соответствующие условия не только для юных спортсменов, но и для молодых тренеров, судей, спортивных и медиаменеджеров, маркетологов во всех регионах нашей страны. На следующий год будет более 70 команд и 2 000 игроков, в том числе откроется лига для девочек. Благодаря медийнос­ти и отличной организации проект QJ League стал ориентиром и мечтой для детей в возрасте 6–8 лет, а это привлекает еще больше желающих заниматься футболом, – подчеркивает тренер.

Тимур Николаевич уверен, что сегодняшние его воспитанники, безусловно, со временем войдут в состав упомянутой лиги. Для этого требуются время и терпение. Потребуются годы и для того, чтобы уже сегодняшние профессионалы заявили о себе во всеуслышание на международной арене.

– Наш отечественный футбол, как бы мы его ни ругали, все-таки продвигается вперед. Все мы получали положительные эмоции от матчей национальной сборной в отборе на чемпионат Европы. Болельщик – самый главный критик и в то же время воспеватель, оказывающий существенную поддержку командам. Матчи сборной показали нам всем, что Казахстан – соперник с характером и конкурентоспособный. А большие победы, надеюсь и верю, ждут нас впереди, – резюмирует Тимур Оралов, благодаря бизнесменов, в частнос­ти Ирину Васильевну Фишбах, которая оказывает материальную поддержку Commandos при командировании детей из мало­обеспеченных и многодетных семей на турниры.

В свободные от профессиональной деятельности минуты сенсей юных дарований пишет стихи. В одном из таких он откровенно признается: «Наставник доволен, ⁄ Наставник не злой, ⁄ Когда подопечные дарят покой. ⁄ Наставник не может им что-то сказать, ⁄ Он может их просто нежно обнять». Кто знает, может, спустя годы его роман с футболом длиною в более чем полвека ляжет в основу книги, где ключевыми героями будут его нынешние воспитанники?