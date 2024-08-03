Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии

Европа , Происшествия
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Из-за взрыва пострадали 22 человека

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Взрыв произошел на гоночной трассе «Нюрбургринг», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

 ЧП произошло во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что взорвался баллон с газом, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Четыре человека получили тяжелые травмы, а остальные — легкие. Начато расследование.

При этом гонка, как и планировалось, состоится в субботу, 3 августа. Организаторы дали командам разрешение на участие.

#взрыв #Германия #гоночнаятрасса

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