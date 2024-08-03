Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии

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Взрыв произошел на гоночной трассе «Нюрбургринг», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

ЧП произошло во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что взорвался баллон с газом, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Четыре человека получили тяжелые травмы, а остальные — легкие. Начато расследование.

При этом гонка, как и планировалось, состоится в субботу, 3 августа. Организаторы дали командам разрешение на участие.