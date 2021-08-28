Взрыв в воинской части в Жамбылской области: жителей близлежащих сел эвакуируют
Жителей сел Жамбылской области, находящихся вблизи воинской части, где прогремел мощный взрыв, эвакуируют. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает Kazpravda.kz.
«В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения», - написал Президент РК.
«Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение», - отметил Глава государства.
Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.