Подрыв фрагментов боеприпасов начали в Жамбылской области
Екатерина Елисеева
В Жамбылской области начаты работы по подрыву фрагментов боеприпасов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Как сообщалось ранее, силами инженерно-саперных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан в Байзакском районе Жамбылской области начаты контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов.
"Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года, ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 километров, от воинской части и населенных пунктов, в безлюдной горной местности. Группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что местные исполнительные органы и население о проведении подрывных работ были оповещены заблаговременно.
"Силами военной полиции с привлечением сотрудников Департамента внутренних дел Жамбылской области территория вокруг места подрыва оцеплена. Подрывы будут сопровождаться звуковым эффектом. Опасности для населения проводимые работы не представляют", – дополнили в министерстве.
Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов.
В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали.
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