Взять под контроль географию подключения майнеров требует депутат Мажилиса

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото: platoblockchain.net
Депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Ержан требует взять под контроль географию и частоту подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат привел данные, согласно которым, объем потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7%. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%. В связи с ростом потребления электроэнергии имел место перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север - Юг.

«Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей казахстанской энергосистемы. Однако много лет мы слышали заверения энергетических компаний о том, что у нас имеется большой профицит электроэнергии. Это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении работы на территории страны майнинговых компаний», - сказал мажилисмен.

Депутат отметил, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоемких. Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования энергетических мощностей страны для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.

«Однако оптимистичные заявления Министерства энергетики о мифическом профиците, отсутствие у государственного администратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры. Фермы были размещены по республике хаотично, без учета сбалансированности энергетической системы. Например, майнинговая ферма появилась на Шардаринской ГЭС, в энергодефицитной Туркестанской области. Майнеры потребляют 8 МВт электрической энергии по 11 тенге за кВт, при этом бюджетные организации и население платят 15-21 тенге. Не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга. Поэтому вычислительные центры в размещении и потреблении никто не останавливал. Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии», - констатировал Кудайберген Ержан.

Он напомнил, что по действующему законодательству в Казахстане добыча и оборот криптовалюты запрещен.

«Но как в таком случае работает наша криптоиндустрия? Все крупные майнеры арендуют наши энергетические мощности для осуществления так называемого облачного (удаленного) майнинга. Формально не нарушая закон. Деятельность таких дата-центров носит уведомительный порядок. Официально работают и платят налоги сейчас порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 Мегаватт. Основной же объем потребления приходится на «серых» нелегальных майнеров и составляет более 1 400 мегаватт», - сообщил Кудайберген Ержан.

Было отмечено, что итогом однобокого регулирования стало то, что «белых» майнеров энергооператор в случае возникновения дефицита отключает от системы, как это было сделано 24 января, а на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет.

«Они в любом случае продолжают «перегружать» энергосистему. Серые майнеры уходят от налогов, а все «нажитое непосильным трудом» криптоимущество конвертируется на иностранных биржах. Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает от развития такой прогрессивной индустрии. За исключением одной тенге с киловатта – налоговый сбор, который крайне сложен и непрозрачен в администрировании и платится исключительно белыми майнерами. На лицо явный пробел в законодательстве», - сказал Кудайберген Ержан.

В этой связи депутаты просят ускорить принятие закона «О цифровых активах в РК», а также взять под контроль частоту и географию подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы.

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