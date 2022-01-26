Взять под контроль географию подключения майнеров требует депутат Мажилиса

Фото: platoblockchain.net
Депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Ержан требует взять под контроль географию и частоту подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Депутат привел данные, согласно которым, объем потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7%. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%. В связи с ростом потребления электроэнергии имел место перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север - Юг.
«Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей казахстанской энергосистемы. Однако много лет мы слышали заверения энергетических компаний о том, что у нас имеется большой профицит электроэнергии. Это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении работы на территории страны майнинговых компаний», - сказал мажилисмен.
Депутат отметил, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоемких. Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования энергетических мощностей страны для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.
«Однако оптимистичные заявления Министерства энергетики о мифическом профиците, отсутствие у государственного администратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры. Фермы были размещены по республике хаотично, без учета сбалансированности энергетической системы. Например, майнинговая ферма появилась на Шардаринской ГЭС, в энергодефицитной Туркестанской области. Майнеры потребляют 8 МВт электрической энергии по 11 тенге за кВт, при этом бюджетные организации и население платят 15-21 тенге. Не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга. Поэтому вычислительные центры в размещении и потреблении никто не останавливал. Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии», - констатировал Кудайберген Ержан.
Он напомнил, что по действующему законодательству в Казахстане добыча и оборот криптовалюты запрещен.
«Но как в таком случае работает наша криптоиндустрия? Все крупные майнеры арендуют наши энергетические мощности для осуществления так называемого облачного (удаленного) майнинга. Формально не нарушая закон. Деятельность таких дата-центров носит уведомительный порядок. Официально работают и платят налоги сейчас порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 Мегаватт. Основной же объем потребления приходится на «серых» нелегальных майнеров и составляет более 1 400 мегаватт», - сообщил Кудайберген Ержан.
Было отмечено, что итогом однобокого регулирования стало то, что «белых» майнеров энергооператор в случае возникновения дефицита отключает от системы, как это было сделано 24 января, а на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет.
«Они в любом случае продолжают «перегружать» энергосистему. Серые майнеры уходят от налогов, а все «нажитое непосильным трудом» криптоимущество конвертируется на иностранных биржах. Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает от развития такой прогрессивной индустрии. За исключением одной тенге с киловатта – налоговый сбор, который крайне сложен и непрозрачен в администрировании и платится исключительно белыми майнерами. На лицо явный пробел в законодательстве», - сказал Кудайберген Ержан.
В этой связи депутаты просят ускорить принятие закона «О цифровых активах в РК», а также взять под контроль частоту и географию подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы.