Фото: акимат Алматы

Учитель химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших учителей мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов, сообщает Kazpravda.kz

На видео она рассказала о своей реакции на поздравление Главы государства с вхождением в число лучших педагогов мира. В тот день она вела уроки в классе, и к ней приехали несколько республиканских телеканалов, визит которых вызвал большой ажиотаж в школе.

«Ко мне подошла директор и говорит: Татьяна Геннадьевна, вас Президент поздравил!»

По словам Татьяны Белоусовой, поздравление Касым-Жомарта Токаева для нее оказалось полной неожиданностью и тронуло до глубины души.

«Если бы я была не на людях, я бы, наверное, расплакалась от такого внимания к себе и к своему достижению. Я очень большой патриот своей страны. Здесь родилась, живу и работаю. И для меня это любимая страна. Мне всегда хотелось, чтобы Казахстан был с хорошим образованием, чтобы работали учителя. У нас очень много хороших учителей», – отметила Татьяна Белоусова.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов вошла в число 50 лучших педагогов мира.