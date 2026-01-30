«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента

Общество,Образование
179
Дана Аменова
специальный корреспондент

Поздравление Касым-Жомарта Токаева для нее оказалось полной неожиданностью и тронуло до глубины души

Фото: акимат Алматы

Учитель химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших учителей мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов, сообщает Kazpravda.kz 

На видео она рассказала о своей реакции на поздравление Главы государства с вхождением в число лучших педагогов мира. В тот день она вела уроки в классе, и к ней приехали несколько республиканских телеканалов, визит которых вызвал большой ажиотаж в школе.

«Ко мне подошла директор и говорит: Татьяна Геннадьевна, вас Президент поздравил!»

По словам Татьяны Белоусовой, поздравление Касым-Жомарта Токаева для нее оказалось полной неожиданностью и тронуло до глубины души.

«Если бы я была не на людях, я бы, наверное, расплакалась от такого внимания к себе и к своему достижению. Я очень большой патриот своей страны. Здесь родилась, живу и работаю. И для меня это любимая страна. Мне всегда хотелось, чтобы Казахстан был с хорошим образованием, чтобы работали учителя. У нас очень много хороших учителей»,  отметила Татьяна Белоусова.         

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов вошла в число 50 лучших педагогов мира. 

    

#поздравление #химия #учитель #Белоусова

