Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы

Президент
263

Президент поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Это высокое признание стало результатом Вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель – построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня стало известно о том, что учитель химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших учителей мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов.

 

 

 

 

#Токаев #поздравление #учитель #Белоусова

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Сюрприз для гвардейца
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
О доверии и понимании
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Нелегальные «подарки»
Малыш получил шанс на жизнь
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Сакральный смысл казахских узоров
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступ…
Глава государства принял министра иностранных дел Израиля
Аскарбек Ертаев назначен главой Минтруда
Президент освободил от должности Светлану Жакупову

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]