Президент поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Это высокое признание стало результатом Вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель – построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня стало известно о том, что учитель химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших учителей мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов.