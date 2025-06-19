Фото Данагуль Достановой

Мальчики и деовчки, участвовавшие в конкурсе, постарались передать интерес к полицейской службе с помощью рисунков. Они запечатлели свои мечты на бумаге и продемонстрировали свои творческие способности.

- Моя мама - полицейский, поэтому с большим удовольствием участвую в этом конкурсе, - поделился юный Султан Мустафа. - Быть полицейским непросто, потому что он всегда готов помочь тем, кто нуждается в помощи. Я еще не определился с тем, в какую сферу пойду работать в будущем, но также хочу помогать людям.

Все юные художники отмечены благодарственными письмами главы учреждения. По мнению организаторов конкурса, такие мероприятия повышают патриотический дух подрастающего поколения и уважение к работе правоохранительных служб.