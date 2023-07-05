Январские события: 16 лет дали кызылординцу за организацию массовых беспорядков в здании акимата

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор организатору массовых беспорядков в январе 2022 года в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz .

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Суд рассмотрел уголовные дела в отношении П. и О.

П. судили по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков), пунктам 5 и 6 части 2 уголовной статьи 380-1 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, группой лиц, способом, опасным для жизни других людей), части 3 уголовной статьи 24, пункту 2 части 4 уголовной статьи 291 (покушение с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, хищение либо вымогательство огнестрельного оружия).

О. предъявлено обвинение по части 2 уголовной статьи 272 (участие в массовых беспорядках), пунктам 2, 4 части 2 статьи 269-1 УК (в группе лиц с применением насилия либо с угрозой его применения, незаконное проникновение на охраняемый объект), пунктам 5, 6 части 2 статьи 380-1 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, группой лиц, способом, опасным для жизни других людей).

«П. в декабре 2021 года, собрав людей на кладбище Кызылорды, организовал массовые беспорядки, которые прошли 4 января 2022 года перед ТЦ Aray сity mall, в зданиях областного акимата и дорожной полиции. Для хищения огнестрельного оружия он заранее заказал и получил схему здания полиции. Довести преступный замысел до конца ему помешало сопротивление стражей порядка. П. в ходе массовых беспорядков у здания департамента дорожной полиции приказал своим подельникам стрелять», – установил суд.

Участник же массовых беспорядков О. незаконно проникал в здания акимата и дорожной полиции, по приказу П. стрелял в полицейского и тяжело его ранил.

О. погиб на месте происшествия во время вооруженного столкновения.

Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей потерпевших, видеозаписями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами.

Суд признал П. виновным и на основании части 4 статьи 58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил к 16 годам лишения свободы.

Погибший О. освобожден от уголовной ответственности.

Приговор не вступил в силу.