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В мире
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов

Япония во вторник отменила введенные в связи с началом пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну, страна открылась для туристов впервые за 2,5 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями. Для этого был снят действовавший запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных туристов, а для 68 стран вновь вводится разрешение на краткосрочное посещение Японии без визы.

Значительно мягче становятся и меры по предупреждению распространения коронавируса: въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Приезжающие в Японию теперь не должны проходить тест на въезде при условии отсутствия симптомов, а также не обязаны проходить карантин. Отменяется и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч человек в день.

До начала пандемии, по данным за 2019 год, в Японию въехали 31,88 миллиона иностранных туристов. Япония занимала 12-е место в мире и третье в Азии по объемам въездного туризма. Экономический эффект от въездного туризма составлял 4,8 триллиона иен (по курсу на тот момент 42,8 миллиарда долларов).

До пандемии 80% приходилось на индивидуальный туризм, поэтому ослабление ограничений именно на этот вид туризма должен принести наибольший эффект. Кроме того, Правительство рассчитывает, что туристов и бизнесменов привлечет и низкий курс иены, благодаря чему цена на поездку в пересчете на национальную валюту приезжающего становится ощутимо ниже.

По данным японских авиакомпаний, спрос на билеты в Японию вырос от 3 до 5 раз в зависимости от сезона. Как ожидается, экономический эффект от роста туризма за счет снятых ограничений составит около 5 триллионов иен (34,5 миллиарда долларов).

С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но только для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.

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