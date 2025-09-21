Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР, Северо-Западный Китай) в эти дни готовится к празднованию своего 70-летнего юбилея, со дня основания. В целях углубленного ознакомления с процессами социально-экономического развития Синьцзян-Уйгурского автономного района и содействия обмену и сотрудничеству в области СМИ, Генеральное консульство КНР в Алматы, организовало пресс-тур в СУАР.

Фото автора

Благодаря реализации стратегии «Пояс путь» растет транзит грузов из Китая в Европу, что дало дополнительный толчок для развития северо-западных районов Китая, которые граничат с Казахстаном, Синьцзян превратится в крупный транспортный узел, регион, ориентированный на укрепление сотрудничества КНР с нашей страной и другими республиками Центральной Азии. В недавно презентованной «Белой книги» изданной Госсоветом КНР подробно отражены достижения СУАР за годы со дня образования отмечено, -Сегодняшний Синьцзян переживает лучший период развития в истории региона.

В этом сумели убедится, во время пресс-тура, казахстанские журналисты. В ходе посещения административный центра, автономного района, Урумчи, была презентована бондовая зона, с крупным торговым хабом, через который можно оформить множество торговых сделок и заключить договора на поставку товаров из ряда стран ЕС, Америки, Азии, Африки, Австралии. Эта зона стала действенным катализатором в развитии торгово-экономических отношений с множеством стран мира включая Казахстан.

Большой интерес журналистов вызвало посещение автосборочного предприятия Синьцзянского филиала компании GAC Motor. Современное высокотехнологичное, оборудование и применение роботов в процессе сборки автомобилей позволило организовать мобильное, быстро перестраиваемое под различные модели автомобилей производство. И при этом несмотря на работу нескольких линий сборочных конвейеров, в цехе царит тишина, присущая разве, что при написании контрольной работы в школе.

В ходе посещение Центра управления городом Урумчи, журналисты были ознакомлены с цифровыми технологиями, с элементами искусственного интеллекта, которые позволяют управлять всеми структурами, занятыми организации жизнедеятельности четырех миллионного города без сбоев, начиная от управления дорожным движением и коммунальных служб, контроля выполнения заявок от горожан.

Синьцзянская текстильная компания «Цзиньсиньюй» является проектом промышленной поддержки Синьцзяна, центральным правительством, реализованным в Бортэлинском-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Основные направления деятельности, это производство высококачественной хлопковой пряжи и тканей из местного хлопка.

Одним из ключевых преимуществ организации промышленной переработки хлопка является стратегическое расположение в одном из ключевых хлопкопроизводящих регионов Китая. Журналисты имели возможность познакомится с деятельностью крупного предприятия по выращиванию высококачественного хлопка в районе Лаолунхэ. Внедрение высокоуражайных и технологичных сортов позволяет широко применять роботизированную технику при посадке, уходе за растениями и последующем сборе хлопка. Это предприятие, как своеобразная витрина, демонстрирующая передовые достижения в хлопководстве.

Побывав в приграничных Боро-Тала-Монгольском и Чанцзи-Хуэйском автономном округах, возникло ощущение, что понятие отдаленного от центра населенного пункта, это не про Китай. Подход к порядку на улицах и междугородних магистралях, качество предлагаемых услуг в местах придорожного сервиса, на предприятиях и в заведениях питания, в торговых центрах и парковых зонах ничем не отличается от того, что присутствует в Урумчи или Пекине. Требования едины и их исполнение безукоризненно. Поэтому чувства, что находишься в далеком от центра цивилизации месте, не возникает, только менее интенсивное движение транспорта на улицах напоминает о том, что это не Урумчи, с его непрерывными потоками автомобилей.

По площади СУАР, занимает шестую часть всей территории Китая и при этом район отличается уникальными природными местами, с захватывающими пейзажами, которые притягивают как внутренних, так и зарубежных туристов. Туристический сектор в последние годы развивается благодаря улучшению инфраструктуры и доступности. В прошлом году доходы от туризма в СУАР выросли на 21 процентов, при этом около 300 млн туристов посетили этот район. Ожидается, что в этом году турпоток достигнет 320 млн. человек.

Одним из уникальных, притягивающих туристов объектов в СУАР, является высокогорное озеро Сайрам-Нур. Это - самое большое соленое высокогорное озеро в СУАР. Оно расположено на высоте 2073 м над уровнем моря в горной системе Тянь-Шань. Этот природный объект, с хорошо организованной сферой услуг, позволяет принимать около трех миллионов туристов.

Центром притяжения многочисленных туристов в Урумчи является «Большой базар» в Урумчи. Торговые ряды с различным товаром, знаменитыми уйгурскими лепешками, уютные ресторанчики, предлагающие весь спектр блюд национальной кухни и все это под непрерывным аккомпанементом местной музыки и исполнения ритмичных уйгурских танцев, притягивают внимание посетителей базара. Улыбчивые лица туристов, окунувшихся в атмосферу добродушия и получивших удовольствие от знакомства с местным колоритом лишь подтверждают, верность того, что гостям здесь рады и искренне ждут их следующего появления.